梅雨滯留鋒強降雨將來襲 雲林縣水利局開設3級應變中心

依據中央氣象局資料，本周末將迎來首波梅雨滯留鋒面，雲林縣將達短延時強降雨及長時豪雨等級，縣長張麗善今早主持縣務會議，針對防汛準備進行討論，水利局於今天早上9點開設三級應變中心，預布101台抽水機全力防災。

水利處表示，根據氣象預報，本周六、日受滯留鋒影響，雨量接近豪雨，照去年經驗，若強降雨超過2小時，恐有淹水情況，目前已開設三級應變中心，針對易淹水地區，預布101台移動式抽水機。

水利處表示，雲林縣有130座抽水站，273台移動式抽水機，縣內含各公所有1萬4825包沙包，2500個防汛鼎5T可以調用，若有淹水災情，會由公所人員先行到場勘查，並通報縣府水利處做後續處理。

張麗善表示，今天晚上滯留鋒接近，預計本周末有局部大雨或豪雨發生，最高時雨量達到40毫米，總雨量預估180至250毫米，今早9點已開設三級應變中心，並指示相關單位保持警戒，密切留意各地區雨勢。