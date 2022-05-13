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梅雨滯留鋒強降雨將來襲 雲林縣水利局開設3級應變中心

聯合報 / 記者黃于凡／雲林即時報導
梅雨季首波鋒面報到，周五晚上鋒面南下，雲林縣強降雨機率高。圖／雲林縣政府提供
梅雨季首波鋒面報到，周五晚上鋒面南下，雲林縣強降雨機率高。圖／雲林縣政府提供

依據中央氣象局資料，本周末將迎來首波梅雨滯留鋒面，雲林縣將達短延時強降雨及長時豪雨等級，縣長張麗善今早主持縣務會議，針對防汛準備進行討論，水利局於今天早上9點開設三級應變中心，預布101台抽水機全力防災。

水利處表示，根據氣象預報，本周六、日受滯留鋒影響，雨量接近豪雨，照去年經驗，若強降雨超過2小時，恐有淹水情況，目前已開設三級應變中心，針對易淹水地區，預布101台移動式抽水機。

水利處表示，雲林縣有130座抽水站，273台移動式抽水機，縣內含各公所有1萬4825包沙包，2500個防汛鼎5T可以調用，若有淹水災情，會由公所人員先行到場勘查，並通報縣府水利處做後續處理。

張麗善表示，今天晚上滯留鋒接近，預計本周末有局部大雨或豪雨發生，最高時雨量達到40毫米，總雨量預估180至250毫米，今早9點已開設三級應變中心，並指示相關單位保持警戒，密切留意各地區雨勢。

雲林縣已有9個鄉鎮完成下水道清疏，包含台西鄉、大埤鄉、西螺鎮、東勢鄉、斗六市、土庫鎮、水林鄉、虎尾鎮、口湖鄉，二崙鄉則因不影響通水，故無辦理清疏作業，其餘鄉鎮仍在施工中。

滯留鋒南移，雲林縣本周末強降雨機率高，最高時雨量可能達40毫米，總雨量250毫米。圖／雲林縣政府提供
滯留鋒南移，雲林縣本周末強降雨機率高，最高時雨量可能達40毫米，總雨量250毫米。圖／雲林縣政府提供
鋒面來襲，雲林縣政府針對抽水站設備進行試運轉。圖／雲林縣政府提供
鋒面來襲，雲林縣政府針對抽水站設備進行試運轉。圖／雲林縣政府提供

雨量 雲林 豪雨

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