松田崗蒙古渡假村回饋嘉義鄉親 15日起1個月免費入園

嘉義耐斯集團投資的民雄鄉松田崗休閒園區，荒廢5年，去年2月耐斯與退休銀行家洪厚民合資，成立新高山休閒育樂公司，與蒙古國駐台代表簽約，成立台灣蒙古國文化推展協會，轉型蒙古渡假村，成為嘉義後花園，為回饋嘉義鄉親，15日起到6月15日，嘉義縣市鄉親憑身分證，免費入園。

松田崗蒙古渡假村去年2月簽約，由新高山董事長洪厚民與蒙古國駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處代表羅札亞簽合作協議，縣長翁章梁受邀見證，營運1年多碰上疫情，經營辛苦，入園門票300元（可全額抵消費），洪厚民說，為回饋鄉親，後天免費入園1個月，提供嘉義人疫情期間遠離塵囂人群，置身森林芬多精及蒙古國氛圍。

松田崗占地12公頃，過去是全國第一座南洋風休閒園區，前身是耐斯集團旗下愛之味畜牧農場，響應政府離牧及土地資源永續利用，轉型旅遊休閒農場，去年蛻變成蒙古風情渡假村。

洪厚民說，蒙古渡假村傳達草原文化健康元素，住宿區配置20座豪華蒙古包，從烏蘭巴托引進原汁原味，內外共5層，羊毛氈冬暖夏涼，隔音效果好，內部空間採蒙古國空運來台蒙式雕花家具與唯美水晶吊燈；餐飲有鐵木真蒙古烤肉、成吉思汗蒙古傳統菜餐廳、蒙古西式簡餐咖啡廳與烏蘭巴托夜啤酒吧，可欣賞傳統馬頭琴演奏，新設置可愛動物區。