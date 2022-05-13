女勞工懷孕工作受傷遭調職資遣 嘉縣府罰雇主30萬元

女勞工「小如」（化名）2020年2月工作受傷，送醫後發現懷孕，經醫生評估需安胎，休養期間公司將她調職，同年4月以公司業務緊縮為由資遣，「小如」認為遭懷孕歧視，公司違反性別工作平等法，向嘉縣府申訴，縣府調查屬實依性別工作平等法，裁罰公司30萬元罰鍰，公司不服上訴，日前遭行政法院駁回。

縣府勞青處說，公司主張因業務緊縮故資遣「小如」，並非因「小如」懷孕，卻無法提出客觀事證，證明為何公司業務緊縮，卻僅僅資遣「小如」1人，且公司仍在人力銀行刊登廣告招募員工，因此認定公司違反性別工作平等法第11條規定，依法開罰。

勞青處長陳奕翰表示，少子化嚴重，呼籲雇主應致力推動母性健康保護，打造「友善職場」，建構無歧視、重平等的職場，員工與雇主應彼此尊重、合作，共同打造性別平權的工作環境，禁止性別歧視及防治性騷擾。

加強提供促進工作平等措施，如生理假、陪產檢及陪產假(第6、7天薪資可向勞保局申請補助)、育嬰留職停薪、設置哺乳室，可向地方政府申請補助，最高補助2萬元等，提供勞工優質工作環境。

為鼓勵生育，嘉縣就公共托育家園及幼兒園準公共化改革部分，育有未滿2歲兒童可領3500至7000元津貼補助、育嬰留職停薪津貼最長6個月按月發給、托育準公共化服務費最高補助4000元-1萬4500元，嘉縣府加碼推送新生兒大禮包。