快訊

確診補充維生素C幫助修復！專家曝「1吃法＝白吃」 還會帶走體內維生素

當共諜替大陸發展組織？王炳忠、侯漢廷等人二審全無罪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛爸愛媽公園餵浪浪 嘉義市府將派員規勸

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義動物守護協會創會會長吳育才表示，廚餘餵食對流浪狗並不好，也會造成環境的負擔。記者李宗祐／攝影
嘉義動物守護協會創會會長吳育才表示，廚餘餵食對流浪狗並不好，也會造成環境的負擔。記者李宗祐／攝影

嘉義公園、蘭潭等一些公園公共場域有不少流浪狗聚集，有些流浪狗還會追趕老人、小孩，危害交通、汙染環境等，民眾向議員陳情，議員要求相關局處捕捉流浪狗避免危害；市府表示會派員捕捉外，但也指出係有愛狗人士經常餵養流浪狗，因為有人餵養所以流浪狗才會聚集，市府會派員規勸。

餵養流浪貓狗的人士被泛稱「愛爸愛媽」，「愛媽」蕭小姐幾乎每天都會到嘉義公園餵食流浪狗，許多愛狗人士也常來這邊將當天吃剩的飯菜拿過來給她整理。

一位愛爸說，下班後會將同事吃剩的便當拿過來這邊交給蕭小姐整理，然後再幫忙分食給公園周邊的流浪狗。蕭小姐將廚餘，搭配狗糧後利用大片落葉分成一份份，再交由愛爸騎著機車餵食周邊流浪狗。

記者問她流浪狗就是因為餵食才聚集一起，有民眾認為流浪狗會對老人小孩攻擊，這樣餵食難道沒有引起民眾不滿？

她說，在這邊餵食當然會有民眾向她抱怨，但在流浪狗還沒有獲得良好照顧前還是繼續做。說流浪狗會攻擊人並不公平，通常都是不理性的民眾去招惹牠們，為了生存才會反擊。

嘉義市動物守護協會創會會長吳育才說，並不反對餵食流浪動物，但是要能做到乾淨餵食、碗盆餵食、定時定量、結紮等，如果沒辦法做到，建議還是不要任意餵養。

他指出，有些民眾不一定是愛狗人士，為了處理家裡的廚餘拿來餵養，不但貓狗吃得不健康也造成環境困擾，甚至廚餘放在現場就走人，也沒有整理清潔，任其發臭、長蛆吸引老鼠、蒼蠅、蟑螂成了病菌源頭。

吳育才說，定時餵食可以避免流浪動物聚集時間和上下班時間衝突，例如定時在下午3時餵食，流浪動物吃飽喝足逐漸離開，約下午4時整理好，錯開下班車流人潮。如果不定時餵食就會有來來去去流浪狗，甚至為爭地盤追逐危害交通。而定量可以控制流浪狗的數量，如果還能做到結紮那就更好。

吳育才說，許多愛媽愛爸事後聽從他的建議，就很少聽到和地方民眾發生衝突，也減少對交通、環境的負擔。唯獨餵食廚餘的這批愛爸愛媽，一時之間觀念還是無法溝通。

愛爸愛媽的愛心餵食讓流浪狗得以飽餐，但也惹來危害環境、交通等爭議。記者李宗祐／攝影
愛爸愛媽的愛心餵食讓流浪狗得以飽餐，但也惹來危害環境、交通等爭議。記者李宗祐／攝影

流浪狗 廚餘 嘉義

延伸閱讀

防植物人尿布缺口 救國團集666片送創世嘉義院

嘉義人嗨了！首間「客美多咖啡」落腳東區　爽喝名古屋咖啡送早餐

嘉義竹崎高中斥資6千多萬蓋新宿舍 今動土計112年完工

跨縣市4鄉鎮公所結盟 養黑水虻去化廚餘

相關新聞

最強媽媽分享「關在家裡自救的日子」1人顧4人戰勝病毒

台南市媽媽蔡亞諄從5月5日讀高二女兒確診後，全家從先生到小二的雙胞胎兒子共4人陸續確診，她身陷染疫風險，又要照顧全家人，...

大館牽小館 故宮南院攜手在地文化館 首站走讀中埔菸葉

故宮南院接地氣，主動走出館外，邀請嘉義縣4個地方文化館，參加「攜手北回行─嘉義文史推廣提升計畫」，首站與中埔鄉嘉檳文化館...

女勞工懷孕工作受傷遭調職資遣 嘉縣府罰雇主30萬元

女勞工「小如」（化名）2020年2月工作受傷，送醫後發現懷孕，經醫生評估需安胎，休養期間公司將她調職，同年4月以公司業務...

愛爸愛媽公園餵浪浪 嘉義市府將派員規勸

嘉義公園、蘭潭等一些公園公共場域有不少流浪狗聚集，有些流浪狗還會追趕老人、小孩，危害交通、汙染環境等，民眾向議員陳情，議...

戴寧續押 嘉市議會行文也沒轍

嘉義市議員戴寧涉嫌詐助理費前天被檢方起訴，嘉義地院仍裁定羈押禁見，嘉義看守所昨天指出，戴寧情緒波動大、食不下嚥，會報請同...

雲林荔枝災損3成 爭取現金救助

雲林縣荔枝種植面積80多公頃，受3月霪雨影響，出現落果或結果不良等災情，縣府等相關單位昨天到斗六、古坑等荔枝園勘災，初步...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。