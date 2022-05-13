愛爸愛媽公園餵浪浪 嘉義市府將派員規勸

嘉義公園、蘭潭等一些公園公共場域有不少流浪狗聚集，有些流浪狗還會追趕老人、小孩，危害交通、汙染環境等，民眾向議員陳情，議員要求相關局處捕捉流浪狗避免危害；市府表示會派員捕捉外，但也指出係有愛狗人士經常餵養流浪狗，因為有人餵養所以流浪狗才會聚集，市府會派員規勸。

餵養流浪貓狗的人士被泛稱「愛爸愛媽」，「愛媽」蕭小姐幾乎每天都會到嘉義公園餵食流浪狗，許多愛狗人士也常來這邊將當天吃剩的飯菜拿過來給她整理。

一位愛爸說，下班後會將同事吃剩的便當拿過來這邊交給蕭小姐整理，然後再幫忙分食給公園周邊的流浪狗。蕭小姐將廚餘，搭配狗糧後利用大片落葉分成一份份，再交由愛爸騎著機車餵食周邊流浪狗。

記者問她流浪狗就是因為餵食才聚集一起，有民眾認為流浪狗會對老人小孩攻擊，這樣餵食難道沒有引起民眾不滿？

她說，在這邊餵食當然會有民眾向她抱怨，但在流浪狗還沒有獲得良好照顧前還是繼續做。說流浪狗會攻擊人並不公平，通常都是不理性的民眾去招惹牠們，為了生存才會反擊。

嘉義市動物守護協會創會會長吳育才說，並不反對餵食流浪動物，但是要能做到乾淨餵食、碗盆餵食、定時定量、結紮等，如果沒辦法做到，建議還是不要任意餵養。

他指出，有些民眾不一定是愛狗人士，為了處理家裡的廚餘拿來餵養，不但貓狗吃得不健康也造成環境困擾，甚至廚餘放在現場就走人，也沒有整理清潔，任其發臭、長蛆吸引老鼠、蒼蠅、蟑螂成了病菌源頭。

吳育才說，定時餵食可以避免流浪動物聚集時間和上下班時間衝突，例如定時在下午3時餵食，流浪動物吃飽喝足逐漸離開，約下午4時整理好，錯開下班車流人潮。如果不定時餵食就會有來來去去流浪狗，甚至為爭地盤追逐危害交通。而定量可以控制流浪狗的數量，如果還能做到結紮那就更好。