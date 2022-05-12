嘉市世賢路這處常逆向駛入紅瓦厝 將「打通道路」
嘉義市都市計畫第2次通盤檢討獲內政部通過27個變更案，其中紅瓦厝社區常見從世賢路逆向駛入，預計開闢農地，將重慶二街延伸到南京路，民眾稱讚「多一個出入口」，長年協助爭取的議員也說交通更順暢；另，嘉基的保康老人長照中心，基地及附近共4.5公頃也變健康產業專用區，有利擴充提升。
市府都發處表示，民眾要進紅瓦厝社區，不少圖方便，自世賢路三段慢車道逆向100公尺後，轉進重慶三街，非常危險，所以將重慶二街打通接到南京路，未來讓用路人能從世賢路右轉南京路，再轉重慶二街。
都發處說，紅瓦厝的聯外計畫道路案，要延伸重慶二街開闢新路，需徵收農地，打造12米寬道路，辦過公開展覽，獲地主同意，原本的重慶二街部分，則僅6米寬，也會拓寬到8米。工務處說，已進行規畫設計，同步用地取得，盼最快明年完工。
紅瓦厝的居民說，南京路將能多1個出入口，且現有的重慶二街，若有路邊臨停，根本無法會車，拓寬到8米會更方便。
議員蔡文旭說，紅瓦厝的交通改善提案爭取許久，如果較南邊的嘉義縣審計室前面3米道路，也能拓寬到8米，就形成3個出入口。
議員張秀華也說，紅瓦厝的出入民眾包括該社區、及一旁水上鄉，上下班時段車多，新闢和拓寬，能改善交通亂象。
另，嘉義基督教醫院陳情保康長照園區，目前是乙種工業用地，欲變更用地，此次審查通過包括保康園區2.28公頃，還有靠近忠孝路、保義路附近2.24公頃土地，一併變更健康長照用地，提升醫療用途。
都市發展處表示，都市計畫2次通盤檢討案，歷經13年程序，10日經內政部都委會審議通過；而這次通盤檢討，將都市計畫的主要計畫、細部計畫分離，將來若有涉及細部計畫的變更案件，也由市府全權審查通過，即可發布實施，免再送內政部審議，將大幅提升都市計畫因應環境變遷調整的機動性、自主性以及審查行政效率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言