嘉市世賢路這處常逆向駛入紅瓦厝 將「打通道路」

嘉義市都市計畫第2次通盤檢討獲內政部通過27個變更案，其中紅瓦厝社區常見從世賢路逆向駛入，預計開闢農地，將重慶二街延伸到南京路，民眾稱讚「多一個出入口」，長年協助爭取的議員也說交通更順暢；另，嘉基的保康老人長照中心，基地及附近共4.5公頃也變健康產業專用區，有利擴充提升。

市府都發處表示，民眾要進紅瓦厝社區，不少圖方便，自世賢路三段慢車道逆向100公尺後，轉進重慶三街，非常危險，所以將重慶二街打通接到南京路，未來讓用路人能從世賢路右轉南京路，再轉重慶二街。

都發處說，紅瓦厝的聯外計畫道路案，要延伸重慶二街開闢新路，需徵收農地，打造12米寬道路，辦過公開展覽，獲地主同意，原本的重慶二街部分，則僅6米寬，也會拓寬到8米。工務處說，已進行規畫設計，同步用地取得，盼最快明年完工。

紅瓦厝的居民說，南京路將能多1個出入口，且現有的重慶二街，若有路邊臨停，根本無法會車，拓寬到8米會更方便。

議員蔡文旭說，紅瓦厝的交通改善提案爭取許久，如果較南邊的嘉義縣審計室前面3米道路，也能拓寬到8米，就形成3個出入口。

議員張秀華也說，紅瓦厝的出入民眾包括該社區、及一旁水上鄉，上下班時段車多，新闢和拓寬，能改善交通亂象。

另，嘉義基督教醫院陳情保康長照園區，目前是乙種工業用地，欲變更用地，此次審查通過包括保康園區2.28公頃，還有靠近忠孝路、保義路附近2.24公頃土地，一併變更健康長照用地，提升醫療用途。