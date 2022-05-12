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正妹護理師照顧植物人8年多 立志助人原因曝光

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
創世基金會斗六分院護理師陳意婷從小立志投身護理界，已照護植物人8年多。記者陳苡葳／翻攝
創世基金會斗六分院護理師陳意婷從小立志投身護理界，已照護植物人8年多。記者陳苡葳／翻攝

創世基金會斗六分院護理師陳意婷，因從小看著母親獨力照護患肝病的父親，又得扛家計，許下將來要投身護理界的心願助人，11年前如願踏入這項專業崗位，因緣際會到創世照顧植物人，至今8年多，今逢512國際護理師節，感觸甚多，希望向同行致敬，也盼有更多人一起加入照顧植物人行列。

陳意婷說，年幼的自己無力為母親分憂解勞，如今有個穩定工作，能照顧家庭，也能奉獻一己之力助人，「覺得自己活得很有價值！」她說，多年來接觸各類型個案，多半都有類似的照顧與家庭經濟等多重壓力，這項難題非同小可，但能遇上專業且理解的人，對他們來說就是挺過不安的強大能量。

創世基金會斗六分院表示，全台有17所安養院，目前有161名護理師24小時輪班照護800名植物人，與各醫療院所的醫護一樣，堅守第一線，除日常照護，還得兼顧防疫，壓力不小，尤其疫情爆發後，院內尿布等日常照護物資捐贈大減4成，盼各界響應植物人照顧服務，愛心專線(05)5377855，或至官網線上捐款。

植物人 護理師 斗六

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