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阿里山咖啡豆媒合會競標激烈 特等日曬創52萬天價飆破紀錄

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
「阿里山莊園咖啡精英」交流賽和媒合會，號稱是國內最激烈的咖啡競標，今下午在樂野文化聚會所登場。記者莊祖銘／攝影
「阿里山莊園咖啡精英」交流賽和媒合會，號稱是國內最激烈的咖啡競標，今下午在樂野文化聚會所登場。記者莊祖銘／攝影

阿里山莊園咖啡精英」交流賽和媒合會，號稱是國內最激烈的咖啡競標，今下午在樂野文化聚會所登場，吸引全國行家搶購，由縣長翁章梁擔任拍賣官，日曬特等獎5公斤裝標出有史以來最高的52萬元天價，藝伎特等獎32萬元。

交流賽成績昨出爐、今頒獎，緊接重頭戲「競價媒合會」登場，主辦單位嘉義縣咖啡產業發展協會，依咖啡豆的處理方式，分批媒合與競價，買家透過乾香、濕香、風味、餘韻、酸質、體脂感、一致性、平衡性、乾淨度、甜度等綜合考量，決定搶購及競價屬意的咖啡豆編號。

在翁章梁擔任拍賣官帶動下，5公斤日曬組特等獎「鄒築園」咖啡生豆，從6萬一路飆升到36萬，最後剩雄獅集團和台商雷姓女子競標，兩人再從40萬一路喊價，終由雄獅集團以52萬得標，打破去年43萬元紀錄，創媒合會有史以來最高價。

鄒築園負責人方政倫分析，國外近年咖啡生豆價飆漲，航運成本高、時間也長，運到台灣新鮮度和品質都下降，阿里山咖啡豆近年推廣有成，漸成「精品咖啡」代名詞，業者看準高端消費者商機，不再捨近求遠，咖啡莊園產豆受疫情影響較小。

雄獅集團經理葉宇翔指出，集團在台鐵「鳴日號」觀光列車和其他運行服務，都以最高品質產品服務旅客，去年曾標回阿里山咖啡給旅客品嚐，獲一致好評，今年決定再競標、下單。

翁章梁說，2022年國際競標賽在入圍決選20件咖啡中，嘉義縣入圍決選多達15件，嘉義縣獨特的地理條件及氣候環境、再加上農民積極學習、經驗交流的共好關係，已在咖啡國際市場占一席之地，也造就嘉義咖啡非凡的價值。

各得獎咖啡生豆競價結果，水洗特等獎10萬元/5公斤，蜜處理特等獎5萬元/5公斤，日曬處理特等獎52萬元/5公斤，藝伎特等獎32萬元/5公斤。

為了解媒合與競標的技術細節，翁章梁（右）在日曬組特等獎得主鄒族園園主方政倫解說下，從去渣、撈渣、觀色、聞香到品嚐，現學現賣。記者莊祖銘／攝影
為了解媒合與競標的技術細節，翁章梁（右）在日曬組特等獎得主鄒族園園主方政倫解說下，從去渣、撈渣、觀色、聞香到品嚐，現學現賣。記者莊祖銘／攝影
為了解媒合與競標的技術細節，翁章梁（右起）在日曬組特等獎得主鄒族園園主方政倫解說下，從去渣、撈渣、觀色、聞香到品嚐，現學現賣。記者莊祖銘／攝影
為了解媒合與競標的技術細節，翁章梁（右起）在日曬組特等獎得主鄒族園園主方政倫解說下，從去渣、撈渣、觀色、聞香到品嚐，現學現賣。記者莊祖銘／攝影
媒合會中，5公斤日曬組特等獎「鄒築園」咖啡生豆，終由雄獅集團以52萬得標，打破去年43萬元紀錄，也創媒合會有史以來最高價。記者莊祖銘／攝影
媒合會中，5公斤日曬組特等獎「鄒築園」咖啡生豆，終由雄獅集團以52萬得標，打破去年43萬元紀錄，也創媒合會有史以來最高價。記者莊祖銘／攝影

咖啡 嘉義 阿里山

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