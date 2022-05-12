荔枝雨害會勘確認 台南市爭取現金救助及低利貸款

今年二月到三月台南市大雨不斷造成荔枝著果不良，受損嚴重；市府農業局依農業天然災害救助辦法查報，昨天現場勘查發現損害程度達到災損救助標準，今天提報農糧署爭取列入現金救助及低利貸款災區。

農業局長表示，昨邀集農業試驗所嘉義分所、台南區農業改良場、農糧署南區分署及區公所等單位組成勘查小組，勘查受災荔枝產區，發現受2、3月霪雨影響，荔枝「損害程度達20%以上」，立即依勘查結果提報農糧署，爭取給農民現金救助及辦理低利貸款。

農業天然災害現金救助，依法須現勘確認同一行政區同品項作物損害程度達20%以上，提報農糧署公告列入現金救助及低利貸款災區，公告隔日起10日內至土地所在地公所申報現金救助，另申請低利貸款自公告隔天起10日內依實際受害情況，向當地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於核發隔天起15日內，檢附證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向貸款經辦機構申請。