快訊

母親「快篩陽」臥床...女兒幫翻身驚覺無生命跡象 相驗死因出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情升溫 嘉義縣政府發送特殊教育學生防疫學習包

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣政府因應疫情，針對特殊教育資源班學生，準備「快樂防疫學習包」，今天配發到學校。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府因應疫情，針對特殊教育資源班學生，準備「快樂防疫學習包」，今天配發到學校。圖／嘉縣府提供

嘉義縣政府去年因應疫情，針對縣內特殊教育資源班學生，每班以分組學習最高人數配發平板電腦，今年特地準備「快樂防疫學習包」，今天配發到學校，讓教師指導學生使用，儲備居家隔離或確診期間持續學習的能力。

快樂防疫學習包，內含點讀筆、錄音貼片、畫冊、旋轉蠟筆、國小學生準備色紙，國中以生活科技領域手作材料包及體能用品等，讓孩子接受特殊教育服務習慣操作資訊設備，停課不停學期間，減緩原安置班級教師線上教學與家長陪伴學習壓力，照顧特教學生需求。

教育處長李美華說，學特科與特教輔導團攜手，結合永慶高中科技中心生活科技材料，針對國中中重度特殊教育學生，設計適切手作材料包，相較國小生色紙，更吸引國中生目光，另配發體能用品，讓教師依據不同障礙類別提供適切使用，依據個別能力設計持續成長。

縣長翁章梁感謝教育處用有限資源，結合教學現場教師能量，提供學生適切服務，點讀筆是特教生學習好用媒材，教師可依據學生能力，製作符合的學習素材，達到「用聲音學習化解文字障礙」、「用手作活動導入藝術種子」、「用規律運動增進親子互動」，以及「平日學著用，防疫居隔自己就能用」的目的。

嘉義縣政府因應疫情，針對特殊教育資源班學生，準備「快樂防疫學習包」，今天配發到學校。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府因應疫情，針對特殊教育資源班學生，準備「快樂防疫學習包」，今天配發到學校。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府因應疫情，針對特殊教育資源班學生，準備「快樂防疫學習包」，今天配發到學校。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府因應疫情，針對特殊教育資源班學生，準備「快樂防疫學習包」，今天配發到學校。圖／嘉縣府提供

居家隔離 疫情

延伸閱讀

政策轉彎 高市畢業典禮保留實體辦理彈性

防疫善款支付因公染疫補助 市府：捐款人指定用途

防疫假學生逾4千人 台南制定公版「停課證明」便民

苗縣新增760人確診 6醫院開設防疫發燒門診

相關新聞

荔枝雨害會勘確認 台南市爭取現金救助及低利貸款

今年二月到三月台南市大雨不斷造成荔枝著果不良，受損嚴重；市府農業局依農業天然災害救助辦法查報，昨天現場勘查發現損害程度達...

疫情升溫 嘉義縣政府發送特殊教育學生防疫學習包

嘉義縣政府去年因應疫情，針對縣內特殊教育資源班學生，每班以分組學習最高人數配發平板電腦，今年特地準備「快樂防疫學習包」，...

台南市政中心榕樹染病近才發現 下午倒塌壓到洽公車輛

台南市政府新營民治市政中心南瀛堂議會側邊榕樹，下午疑因褐根病倒塌，壓到洽公公司車輛。市府表示，車輛左側後照鏡斷裂，後照鏡...

防植物人尿布缺口 救國團集666片送創世嘉義院

本土疫情嚴峻，社福團體憂心相關活動受影響，資源恐陷缺口，救國團嘉義真善美聯誼會會長鍾丰容發起「集愛成家」，歷經2個月，募...

台南加碼65歲長輩今年重陽節可領2千元 24.6萬多人受益

台南市是6都中唯一沒有補助老人健保的城市，台南市議員多次要求市府針對65歲以上長者健保費補助，議員趙昆原今天總質詢時，要...

雲林荔枝結果率不佳損害率3成 縣府函請中央啟動救助

雲林縣荔枝種植面積80多公頃，但受3月霪雨影響，近3成傳出結果不良情形，副縣長謝淑亞今率農業處代理處長蔡耿宇、古坑鄉長沈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。