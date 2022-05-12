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疫情升溫 嘉義縣政府發送特殊教育學生防疫學習包
嘉義縣政府去年因應疫情，針對縣內特殊教育資源班學生，每班以分組學習最高人數配發平板電腦，今年特地準備「快樂防疫學習包」，今天配發到學校，讓教師指導學生使用，儲備居家隔離或確診期間持續學習的能力。
快樂防疫學習包，內含點讀筆、錄音貼片、畫冊、旋轉蠟筆、國小學生準備色紙，國中以生活科技領域手作材料包及體能用品等，讓孩子接受特殊教育服務習慣操作資訊設備，停課不停學期間，減緩原安置班級教師線上教學與家長陪伴學習壓力，照顧特教學生需求。
教育處長李美華說，學特科與特教輔導團攜手，結合永慶高中科技中心生活科技材料，針對國中中重度特殊教育學生，設計適切手作材料包，相較國小生色紙，更吸引國中生目光，另配發體能用品，讓教師依據不同障礙類別提供適切使用，依據個別能力設計持續成長。
縣長翁章梁感謝教育處用有限資源，結合教學現場教師能量，提供學生適切服務，點讀筆是特教生學習好用媒材，教師可依據學生能力，製作符合的學習素材，達到「用聲音學習化解文字障礙」、「用手作活動導入藝術種子」、「用規律運動增進親子互動」，以及「平日學著用，防疫居隔自己就能用」的目的。
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