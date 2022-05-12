快訊

母親「快篩陽」臥床...女兒幫翻身驚覺無生命跡象 相驗死因出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南市政中心榕樹染病近才發現 下午倒塌壓到洽公車輛

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南民治市政中心榕樹染病才發現，下午倒塌壓到洽公車輛。圖／市府提供
台南民治市政中心榕樹染病才發現，下午倒塌壓到洽公車輛。圖／市府提供

台南市政府新營民治市政中心南瀛堂議會側邊榕樹，下午疑因褐根病倒塌，壓到洽公公司車輛。市府表示，車輛左側後照鏡斷裂，後照鏡旁車子板金微凹，未傷及民眾；已於第一時間向警方及保險公司備案，圍封鎖線，移除倒塌樹木。

市府表示，雙市政中心每年做樹木風險評估，民治市政中心今年4月20日樹木風險評估巡檢完成，5月11日風險評估報告昨天寄出；報告中已發現南瀛堂臨議會側5棵榕樹中，已有兩棵罹患褐根病，為極高風險樹木，正準備在接獲報告做後續移除處置，只是沒想到這麼快就倒了。

市府表示，樹木褐根病為真菌性樹根傳染病，有如人類的牙周病，導致樹根死亡且腐化，使樹體在發病後兩個月內迅速衰弱死亡。但因榕樹氣生根系旺盛的頑強特性，可維持衰弱狀態殘存數年，即使根系木材失去支撐結構力，仍保有大量枝葉，反而增加傾倒不可預測性。

牙周病 台南 傳染病

延伸閱讀

油車、電車皆可安裝！CROXERA M智慧後照鏡限時預購享67折優惠

衛武營園出現「絞殺榕」 養工處斷樹！營救木麻黃

老榕樹有如盛開的蓮花 公館鄉地方人士救樹大作戰

行人違規橫越道路被撞腦震盪 肇事貨車司機二審獲無罪

相關新聞

荔枝雨害會勘確認 台南市爭取現金救助及低利貸款

今年二月到三月台南市大雨不斷造成荔枝著果不良，受損嚴重；市府農業局依農業天然災害救助辦法查報，昨天現場勘查發現損害程度達...

疫情升溫 嘉義縣政府發送特殊教育學生防疫學習包

嘉義縣政府去年因應疫情，針對縣內特殊教育資源班學生，每班以分組學習最高人數配發平板電腦，今年特地準備「快樂防疫學習包」，...

台南市政中心榕樹染病近才發現 下午倒塌壓到洽公車輛

台南市政府新營民治市政中心南瀛堂議會側邊榕樹，下午疑因褐根病倒塌，壓到洽公公司車輛。市府表示，車輛左側後照鏡斷裂，後照鏡...

防植物人尿布缺口 救國團集666片送創世嘉義院

本土疫情嚴峻，社福團體憂心相關活動受影響，資源恐陷缺口，救國團嘉義真善美聯誼會會長鍾丰容發起「集愛成家」，歷經2個月，募...

台南加碼65歲長輩今年重陽節可領2千元 24.6萬多人受益

台南市是6都中唯一沒有補助老人健保的城市，台南市議員多次要求市府針對65歲以上長者健保費補助，議員趙昆原今天總質詢時，要...

雲林荔枝結果率不佳損害率3成 縣府函請中央啟動救助

雲林縣荔枝種植面積80多公頃，但受3月霪雨影響，近3成傳出結果不良情形，副縣長謝淑亞今率農業處代理處長蔡耿宇、古坑鄉長沈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。