台南市政中心榕樹染病近才發現 下午倒塌壓到洽公車輛

台南市政府新營民治市政中心南瀛堂議會側邊榕樹，下午疑因褐根病倒塌，壓到洽公公司車輛。市府表示，車輛左側後照鏡斷裂，後照鏡旁車子板金微凹，未傷及民眾；已於第一時間向警方及保險公司備案，圍封鎖線，移除倒塌樹木。

市府表示，雙市政中心每年做樹木風險評估，民治市政中心今年4月20日樹木風險評估巡檢完成，5月11日風險評估報告昨天寄出；報告中已發現南瀛堂臨議會側5棵榕樹中，已有兩棵罹患褐根病，為極高風險樹木，正準備在接獲報告做後續移除處置，只是沒想到這麼快就倒了。

市府表示，樹木褐根病為真菌性樹根傳染病，有如人類的牙周病，導致樹根死亡且腐化，使樹體在發病後兩個月內迅速衰弱死亡。但因榕樹氣生根系旺盛的頑強特性，可維持衰弱狀態殘存數年，即使根系木材失去支撐結構力，仍保有大量枝葉，反而增加傾倒不可預測性。