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提升學童疫苗施打率 嘉縣接種院所增至45家

中央社 / 嘉義縣12日電

疫情指揮中心昨天公布嘉縣兒童COVID-19疫苗接種率全國第2。衛生局表示，為再提升接種量能除加開校園接種場次，更新增14家基層診所加入兒童疫苗注射，全縣共45家院所提供接種服務。

嘉義縣政府發布新聞稿表示，昨天中央流行疫情指揮中心公佈，全國5月2日至5月9日期間，各縣市6至11歲兒童莫德納COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種，以花蓮縣11.6%最多，其次是嘉義縣9%。

衛生局長趙紋華告訴中央社記者，至11日止嘉義縣6至11歲學童有3415人接種疫苗，接種率已提至19.64%，除持續加開校園接種場次，並新增14家基層診所加入兒童疫苗接種，目前全縣共45家院所提供服務，提升接種率。

縣長翁章梁表示，中央原公布預計在12日抵台的BNT兒童劑型疫苗，因「資訊系統問題」延後，提醒家長疫苗無絕對好壞，早打早保護，才是最佳選擇。

翁章梁說，指揮中心今天公布嘉義縣341人確診，屬他縣市21人已轉出，實際人數320人，有症狀63人、無症狀257人；今日解除隔離375人、目前居家隔離尚有589人，輕症居家照護1596人。

趙紋華表示，12日起居家隔離、自主防疫、居家檢疫3類對象快篩陽性可以透過視訊診療方式，由醫事人員判定確診，不用再經過PCR篩檢確定，目前縣內視訊診療院所也擴增為西醫56家、中醫5家。

趙紋華說，視訊診療民眾記得要在快篩檢測卡匣（片）上，寫上姓名與日期，並與健保卡一起拍照，診療時上傳照片及出示檢測卡。相關訊息可至嘉義縣衛生局網站查詢。

疫苗 衛生局 嘉義

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