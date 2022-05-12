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台南永康道路破損改善 黃偉哲勘察遇雨稱剛好考驗品質

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南永康重要道路破損重鋪改善，黃偉哲勘察遇雨稱剛好考驗品質。記者周宗禎／攝影
台南永康重要道路破損重鋪改善，黃偉哲勘察遇雨稱剛好考驗品質。記者周宗禎／攝影

台南市永康區永大路、永大陸橋帶路面長期不良，市政府推動「路平專案」改善；台南市長黃偉哲下午到日前完工路段察看，比對「施工前後」路面；剛好下起大雨，黃偉哲說，「下雨正好可以考驗工程品質」，大雨出現坑洞，就知道工程品質有問題；他要求簡報的工務局一定要注意路面施工品質，要讓民眾能夠感受到用心。

永康區永大路及永大陸橋北連結國道1號、南通大灣、仁德、東往永康市區、大橋、西連台20通往新化，交通位置重要。因長年車輛來往頻繁，道路多處車轍、龜裂、原先以補丁維護管理，與民眾對道路品質的期望有明顯落差。

永康區中華路、永大路、中正南路、中山路四大主要路線，交通流量大重型車輛多，下雨正好檢視工程品質是否經得起考驗，黃偉哲要求持續優化；他感謝中央及議會核定補助通過預算，將持續爭取前瞻計畫，讓道路維護再升級。

黃偉哲表示，市府去年爭取到前瞻計畫經費4千萬元，分兩階段計畫執行「永大路三段自中山北路至自強路路段改善工程」經費1500萬元及「永大路(自強路至蔦松二街)路面改善工程」經費2500萬元；去年完成第一階段路平。

工務局表示，今年2月7日第二階段自強路至永大陸橋路面改善工程，工務局提早完成10天改善，更是「如質完工」、提供民眾優良道路品質；永大路兩階段道路共完成3.5公里路面改善，平坦景觀佳，大幅提升市民安全舒適用路環境及市容景觀。

台南永康重要道路破損重鋪改善，黃偉哲勘察遇雨稱剛好考驗品質。記者周宗禎／攝影
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台南永康重要道路破損重鋪改善，黃偉哲勘察遇雨稱剛好考驗品質。記者周宗禎／攝影
台南永康重要道路破損重鋪改善，黃偉哲勘察遇雨稱剛好考驗品質。記者周宗禎／攝影
台南永康重要道路破損重鋪改善，黃偉哲勘察遇雨稱剛好考驗品質。記者周宗禎／攝影
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黃偉哲 台南 路平專案

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