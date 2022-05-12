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防植物人尿布缺口 救國團集666片送創世嘉義院

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
救國團嘉義真善美聯誼會長鍾丰容（右三）發起募集666箱紙尿布，送創世嘉義院。圖／創世嘉義院提供
救國團嘉義真善美聯誼會長鍾丰容（右三）發起募集666箱紙尿布，送創世嘉義院。圖／創世嘉義院提供

本土疫情嚴峻，社福團體憂心相關活動受影響，資源恐陷缺口，救國團嘉義真善美聯誼會會長鍾丰容發起「集愛成家」，歷經2個月，募集666箱紙尿布，昨天送抵創世嘉義院，象徵性地築成1座房子，盼守護植物人，並在5月12日護師節的前夕，也向護理人員獻上祝福。

鍾丰容指出，得知衛生用品對植物人照護的重要性後，就積極展開行動，以1人1箱方式募集，沒想到獲得這麼多朋友的熱情回響，不論環境如何變化，會支持創世照顧植物人。

創世基金會指出，參與集愛成家的單位，包括救國團嘉義團委會主委林聰明、總幹事李湘梅、嘉市國際工商經營研究社社長郭千暉、嘉義市民防大隊長李啟仁、3470嘉義南區扶輪社社長陳俊男社長等人。

創世嘉義院表示，目前安養22名植物人，並提供嘉義地區96名植物人及失能臥床老人到宅服務，但每名植物人2小時更換尿布，每日約需10到12片尿布，衛材用量大，號召募集尿布，也呼籲各界加入「集愛成家」行列，日行一「膳」300元，支持植物人一日營養餐食，防疫不忘做愛心。劃撥帳號31408989（創世基金會）備註「集愛成家」，可洽愛心專線（05）2320578鄒小姐。

救國團嘉義真善美聯誼會募集666箱紙尿布，送創世嘉義院。圖／創世嘉義院提供
救國團嘉義真善美聯誼會募集666箱紙尿布，送創世嘉義院。圖／創世嘉義院提供
救國團嘉義真善美聯誼會發起「集愛成家」募集666箱紙尿布，送給創世嘉義院。圖／創世嘉義院提供
救國團嘉義真善美聯誼會發起「集愛成家」募集666箱紙尿布，送給創世嘉義院。圖／創世嘉義院提供
救國團嘉義真善美聯誼會長鍾丰容（右）發起募集666箱紙尿布，送創世嘉義院，創世嘉義院長蕭伃文贈感謝狀。圖／創世嘉義院提供
救國團嘉義真善美聯誼會長鍾丰容（右）發起募集666箱紙尿布，送創世嘉義院，創世嘉義院長蕭伃文贈感謝狀。圖／創世嘉義院提供

植物人 嘉義 救國團

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