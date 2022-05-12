聽新聞
test
0:00 / 0:00
防植物人尿布缺口 救國團集666片送創世嘉義院
本土疫情嚴峻，社福團體憂心相關活動受影響，資源恐陷缺口，救國團嘉義真善美聯誼會會長鍾丰容發起「集愛成家」，歷經2個月，募集666箱紙尿布，昨天送抵創世嘉義院，象徵性地築成1座房子，盼守護植物人，並在5月12日護師節的前夕，也向護理人員獻上祝福。
鍾丰容指出，得知衛生用品對植物人照護的重要性後，就積極展開行動，以1人1箱方式募集，沒想到獲得這麼多朋友的熱情回響，不論環境如何變化，會支持創世照顧植物人。
創世基金會指出，參與集愛成家的單位，包括救國團嘉義團委會主委林聰明、總幹事李湘梅、嘉市國際工商經營研究社社長郭千暉、嘉義市民防大隊長李啟仁、3470嘉義南區扶輪社社長陳俊男社長等人。
創世嘉義院表示，目前安養22名植物人，並提供嘉義地區96名植物人及失能臥床老人到宅服務，但每名植物人2小時更換尿布，每日約需10到12片尿布，衛材用量大，號召募集尿布，也呼籲各界加入「集愛成家」行列，日行一「膳」300元，支持植物人一日營養餐食，防疫不忘做愛心。劃撥帳號31408989（創世基金會）備註「集愛成家」，可洽愛心專線（05）2320578鄒小姐。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言