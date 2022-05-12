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台南最夯吉祥物魚頭君可帶回家了！首波擁抱價限量販售

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南旅遊吉祥物魚頭君發行30公分超Q萌布偶，首波限量開賣。圖／觀旅局提供
台南旅遊吉祥物魚頭君發行30公分超Q萌布偶，首波限量開賣。圖／觀旅局提供

台南市政府觀光旅遊局最夯吉祥物魚頭君，深受粉絲喜愛，為了讓更多喜愛的人可以近距離擁抱他，特別推出30公分大小、圓潤可愛的限量Q萌魚頭君布偶，5月13日周五起，只在「虎頭埤風景區」內限定展售！首波限定擁抱優惠價新台幣499元，限量只有100隻，魚粉們千萬不要錯過！

觀光旅遊局長郭貞慧表示，魚頭君也有與愛金卡股份有限公司合作推出「魚頭君icash2.0吊飾娃娃」聯名商品，目前也正在展售中，粉絲可於博客來網路購物平台訂購，或是在台南地區7-ELEVEN門市向門市人員洽詢購買。歡迎喜歡台南旅遊吉祥物魚頭君的全國大小朋友們蒐集一整組！

觀旅局指出，台南旅遊搭配旅行台南APP近期改版，除了優化旅行規劃功能、新增在外地也可以與台南美景合拍的功能之外，也推出「魚頭君美拍」趣味功能，可以召喚10款3D魚頭君並且結合實景拍照！

目前正在進行IG徵圖《魚頭君拍拍拍》抽獎活動，即日起至5/22活動期間，上傳3D魚頭君的照片到個人Instgram頁面並完成指定動作，就有機會抽中最大獎iPad Air。

防疫期間，歡迎下載《旅行台南APP》讓魚頭君陪你吃飯、睡覺、旅遊、耍寶或是一起跟台南美景拍照不無聊，APP內建有集章收集金幣功能，後續將有電子集章抽獎活動推出，請勿錯過。

觀旅局表示，來自虱目魚盛產地之一七股區淺坪魚塭的魚頭君，最大的任務就是擔任台南觀光大使吉祥物，力推台南的好山好水及好吃好玩！

就算在疫情期間，魚頭君也沒閒著，日前受台南市長黃偉哲市長之命，遠赴日本秋田市安排多元有趣的方式進行雙方城市交流，受到當地人熱烈招待，「既交流又觀光」。

台南旅遊吉祥物魚頭君發行30公分超Q萌布偶，首波限量開賣。圖／觀旅局提供
台南旅遊吉祥物魚頭君發行30公分超Q萌布偶，首波限量開賣。圖／觀旅局提供
台南旅遊吉祥物魚頭君發行30公分超Q萌布偶，首波限量開賣。圖／觀旅局提供
台南旅遊吉祥物魚頭君發行30公分超Q萌布偶，首波限量開賣。圖／觀旅局提供
台南旅遊吉祥物魚頭君發行30公分超Q萌布偶，首波限量開賣。圖／觀旅局提供
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台南 疫情

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