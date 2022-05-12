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雲林荔枝結果率不佳損害率3成 縣府函請中央啟動救助

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林古坑阮姓農民與丈夫承接公公傳下來的老欉荔枝園，今年災損致產量大減8成，原本可收成3至4萬斤，預估只剩5、6千斤，只能望樹興嘆。記者陳苡葳／攝影
雲林古坑阮姓農民與丈夫承接公公傳下來的老欉荔枝園，今年災損致產量大減8成，原本可收成3至4萬斤，預估只剩5、6千斤，只能望樹興嘆。記者陳苡葳／攝影

雲林縣荔枝種植面積80多公頃，但受3月霪雨影響，近3成傳出結果不良情形，副縣長謝淑亞今率農業處代理處長蔡耿宇、古坑鄉長沈勝騰，和農改場、農試所等單位入園勘災，其中古坑鄉邱姓農民玉荷包果園損害率達8成，幾近血本無歸，縣府初勘後，已函請農委會啟動救助，若經認定達現金救助標準，近日就會公告相關辦法，請受災區農民向當地公所申報。

謝淑亞表示，雲林縣荔枝種植面積以古坑鄉最多，其次是斗六市及古坑鄉，縣府今天勘查3處果園，發現荔枝果樹普遍發生開花期遇雨，有授粉不完全或無法授粉的情況，「不是未結果，就是結果不良掉落地面」陸續發生延遲性災害。

邱姓農民承接父親傳下來的老欉荔枝園逾40年，他說，往年進入產期，果園外都是滿滿排隊買荔枝的人潮，但今年初天氣不穩定，先後遇到寒流、鋒面及霪雨，產量大減8成，原本可收成3至4萬斤，預估只剩5、6千斤，只能「望樹興嘆」。

邱姓農民管理面積達3公頃多的玉荷包園，開花結果期約在每年清明節前，大概6月初開始收成，他搖頭直說，今年遇雨成災，接下來又進入梅雨季，結果率不佳的果實，可能還會再掉，擔心連成本都無法回收，心血付之一炬。

農業試驗所嘉義分所主任張哲瑋初判，今年災情受降雨影響成分居多，尤其玉荷包是管理技術較複雜的水果，今天會勘討論後即進行災害救助標準認定。

蔡耿宇表示，農業處已函請農委會，建議公告天然災害現金救助每公頃9萬元，請相關產區遇到類似災況的農民拍照或錄影，待公告後即可向所在地公所通報，現勘人員彙整災損後，將有勘災小組到田間確認。

雲林縣荔枝果樹有3成碰上開花期遇雨授粉不完全或無法授粉的情況，至今陸續傳出發生延遲性災害。記者陳苡葳／攝影
雲林縣荔枝果樹有3成碰上開花期遇雨授粉不完全或無法授粉的情況，至今陸續傳出發生延遲性災害。記者陳苡葳／攝影
雲林縣荔枝種植面積80多公頃，但受3月霪雨影響，近3成傳出結果不良情形。記者陳苡葳／攝影
雲林縣荔枝種植面積80多公頃，但受3月霪雨影響，近3成傳出結果不良情形。記者陳苡葳／攝影
雲林縣副縣長謝淑亞、農業處代理處長蔡耿宇今與古坑鄉長沈勝騰、農改場、農試所等單位到荔枝果園勘災。記者陳苡葳／攝影
雲林縣副縣長謝淑亞、農業處代理處長蔡耿宇今與古坑鄉長沈勝騰、農改場、農試所等單位到荔枝果園勘災。記者陳苡葳／攝影
雲林縣荔枝果樹有3成碰上開花期遇雨授粉不完全或無法授粉的情況，至今陸續傳出發生延遲性災害。記者陳苡葳／攝影
雲林縣荔枝果樹有3成碰上開花期遇雨授粉不完全或無法授粉的情況，至今陸續傳出發生延遲性災害。記者陳苡葳／攝影
雲林古坑阮姓農民與丈夫承接公公傳下來的老欉荔枝園，今年災損致產量大減8成，原本可收成3至4萬斤，預估只剩5、6千斤，只能望樹興嘆。記者陳苡葳／攝影
雲林古坑阮姓農民與丈夫承接公公傳下來的老欉荔枝園，今年災損致產量大減8成，原本可收成3至4萬斤，預估只剩5、6千斤，只能望樹興嘆。記者陳苡葳／攝影
雲林縣荔枝種植面積80多公頃，但受3月霪雨影響，近3成傳出結果不良情形。記者陳苡葳／攝影
雲林縣荔枝種植面積80多公頃，但受3月霪雨影響，近3成傳出結果不良情形。記者陳苡葳／攝影
雲林縣副縣長謝淑亞、農業處代理處長蔡耿宇今與古坑鄉長沈勝騰、農改場、農試所等單位到荔枝果園勘災。記者陳苡葳／攝影
雲林縣副縣長謝淑亞、農業處代理處長蔡耿宇今與古坑鄉長沈勝騰、農改場、農試所等單位到荔枝果園勘災。記者陳苡葳／攝影

荔枝 農民 古坑

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