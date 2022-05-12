台南前議員陳進義病逝 女兒陳詩薇曾捐肝救父繼承遺志

前安南區市議員陳進義因腦癌擴散，今天凌晨1點多病逝於家中，3位子女隨侍在側。其女兒陳詩薇繼承父志將參選下屆市議員，今年初為照顧病父而暫停一切選務，今驟失慈父，哀慟逾恒，她代表家屬感謝連日來專程到家中關切父親的親朋好友。

享壽68歲的陳進義，曾任台南縣市合併前第13、14、15屆市議員，以及縣市合併後第一屆市議員，在擔任市議員之前，他也曾連任多屆安南區新順里長，因其長年熱心地方公務、個性又海派，所以人緣頗佳，也頗獲不少地方長老支持。

陳進義卸下議員職務後，在10年前因肝臟健康不佳一度住院，小女兒陳詩薇捐肝救父，陳進義一度恢復健康。不料，去年10月初，他因頭痛到醫院檢查，才發現腦部長腫瘤。由於他掛心女兒陳詩薇的選情，還有一心要讓當地新宅新安宮的重建事務盡快完成，所以隨即決定開刀治療，希望早日能恢復健康，投入協助女兒的選務與新安宮的重建業務。

但開刀後癒後不佳，從過年後病情每況愈下，代表民眾黨參選安南區市議員的陳詩薇也暫停所有選務工作，全心在醫院陪父對抗病魔。面對自己的病情不樂觀，陳進義仍掛心女兒遺憾無法陪她打年底的選戰，要陳詩薇堅強走下去。

上周開始，陳進義一直陷入昏睡中，陳詩薇為讓父親與親朋好友告別、及讓他在熟悉的環境安詳離世，在5月7日將陳進義從醫院接回家中照顧，讓他與好友們見最後一面，並與家人們珍惜最後的相處時光。

陳詩薇說父親陳進義，一生最為人津津樂道的就是意志堅定、性格爽朗、好惡分明，樂善好施，且對他的選民使命必達。他答應父親會憑著良心做人、實實在在做事，絕不讓他失望， 也不會讓相信我及支持我的人失望。