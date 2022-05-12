台南小巨蛋轉型國家科學未來館 黃偉哲：中央規劃73億

台南議會總質詢議員王家貞指大台南會展中心開幕時，副總統賴清德表示要邀請阿妹來開演唱會，大台南會展中心很快就完工，但東區原「台南小巨蛋」轉型為「國立科學未來館」至今已12年，卻毫無下文，黃偉哲表示已確立金額，教育局也說中央依期程籌備中。

黃偉哲表示，任內積極建設、積極處理的除大台南會展中心，還有永康市立總圖，國立未來科學館是原來在東區小巨蛋的基地上，由台南市出土地，中央匡列經費來蓋，已經開過兩次會，最近一次會是今年3月，確立執行的金額，除了行政院匡列之外，要把財務計畫分年做出來。面對近幾年來原物料高，以及人工上漲很嚴重的情況下，可能要請行政院預作因應，會比較好。免得到時候又流標，到時候又延宕進度。

教育局長鄭新輝說，今年3月總經費規劃大概73億，教育部已依照行政院的指示，把財務規劃送給財政部進行審議。期待在行政院支持下，能夠盡快的核定。依規畫可以創造一年140萬人次，創造的商機8、90億。因為在國內所有的場館裡面是有區隔性，增加的經費主要是在軟體規畫上具有未來性的，在 AI 時代來講，有很多的新的科技。

教育局說明，東區新都心段文教用地(原小巨蛋預定地)規劃9.8公頃用地設置「國立科學未來館」，為我國第六座國立博物館，該館係以科技發展中的城市未來、生活未來、人類未來與環境未來為規劃構想，其定位與國內現有的其餘五座國立博物館具區隔性。該案地在完成設館前，已先設置2條人行步道並定期進行環境清潔維護，提供市民休閒空間。

位在東區「副都心」段的這塊文教用地，台南市府原本與台南大學合作將供作為南大文化校區，兼具台南「小巨蛋」綜合多功能場館，後來合作破局，朝「國立科學未來館」規劃興建，可是10年來仍是一片空地，引發外界關注。在副總統賴清德時任市長時，為了解決當時台南大學無法經營建設的「台南小巨蛋」，後來朝「國立科學未來館」規劃，在其擔任行政院長任內，特別協助教育部匡列預算編列。