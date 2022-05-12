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台南小巨蛋轉型國家科學未來館 黃偉哲：中央規劃73億

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員王家貞質詢市長黃偉哲原小巨蛋改為國立科學未來館的進度。記者吳淑玲／攝影
台南市議員王家貞質詢市長黃偉哲原小巨蛋改為國立科學未來館的進度。記者吳淑玲／攝影

台南議會總質詢議員王家貞指大台南會展中心開幕時，副總統賴清德表示要邀請阿妹來開演唱會，大台南會展中心很快就完工，但東區原「台南小巨蛋」轉型為「國立科學未來館」至今已12年，卻毫無下文，黃偉哲表示已確立金額，教育局也說中央依期程籌備中。

黃偉哲表示，任內積極建設、積極處理的除大台南會展中心，還有永康市立總圖，國立未來科學館是原來在東區小巨蛋的基地上，由台南市出土地，中央匡列經費來蓋，已經開過兩次會，最近一次會是今年3月，確立執行的金額，除了行政院匡列之外，要把財務計畫分年做出來。面對近幾年來原物料高，以及人工上漲很嚴重的情況下，可能要請行政院預作因應，會比較好。免得到時候又流標，到時候又延宕進度。

教育局長鄭新輝說，今年3月總經費規劃大概73億，教育部已依照行政院的指示，把財務規劃送給財政部進行審議。期待在行政院支持下，能夠盡快的核定。依規畫可以創造一年140萬人次，創造的商機8、90億。因為在國內所有的場館裡面是有區隔性，增加的經費主要是在軟體規畫上具有未來性的，在 AI 時代來講，有很多的新的科技。

教育局說明，東區新都心段文教用地(原小巨蛋預定地)規劃9.8公頃用地設置「國立科學未來館」，為我國第六座國立博物館，該館係以科技發展中的城市未來、生活未來、人類未來與環境未來為規劃構想，其定位與國內現有的其餘五座國立博物館具區隔性。該案地在完成設館前，已先設置2條人行步道並定期進行環境清潔維護，提供市民休閒空間。

位在東區「副都心」段的這塊文教用地，台南市府原本與台南大學合作將供作為南大文化校區，兼具台南「小巨蛋」綜合多功能場館，後來合作破局，朝「國立科學未來館」規劃興建，可是10年來仍是一片空地，引發外界關注。在副總統賴清德時任市長時，為了解決當時台南大學無法經營建設的「台南小巨蛋」，後來朝「國立科學未來館」規劃，在其擔任行政院長任內，特別協助教育部匡列預算編列。

台南 行政院 小巨蛋

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