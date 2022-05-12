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議員建議動用第2預備金買快篩 黃偉哲：會評估

中央社 / 台南12日電

COVID-19疫情升溫，坊間快篩試劑搶手，台南祭出打疫苗送快篩試劑措施，市議員今天更建議市府動用第2預備金購買快篩試劑，提供給65歲以上長者，市長黃偉哲表示，將會評估。

台南市議員王家貞今天在台南市議會總質詢時，建議市府動用第2預備金購買快篩試劑提供給台南65歲以上長者。

黃偉哲表示，快篩無法有效降低長者重症比例，疫苗才可以；台南市宣布65歲以上長者打疫苗送2劑快篩試劑措施，主要目的是鼓勵未打疫苗的長者趕快出門接種，建立防護力。

台南市政府社會局表示，市府若採購快篩試劑提供給全市65歲以上長者，預估經費約新台幣6519萬元（以目前台南市65歲以上長者32萬5961人、每名長者提供2劑、1劑以100元計算）。

台南市政府衛生局表示，台南市已在南區松柏育樂中心、新化體育公園及新營營新醫院增開篩檢站，免費提供長者篩檢。

市府9日祭出65歲以上長者打疫苗送2劑快篩試劑措施奏效，黃偉哲表示，長者接種疫苗較踴躍，9日和10日累計2748人施打，較上週同期成長20%。

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