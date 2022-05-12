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弱勢家庭健保費繳不起 嘉義分署關懷送暖
行政執行署嘉義分署執行一起欠繳健保費案件時，發現義務人家庭困苦、生活拮据，嘉義分署除募捐7千元善款救急外，隨即轉介慈善團體、社會局提供協助。
嘉義分署表示，雲林縣東勢鄉蔡姓男子因欠繳健保費1萬6千餘元被移送行政執行署嘉義分署強制執行，執行人員現場查訪時發現蔡男中度精神障礙、太太、女兒有慢性心臟病史，全家生活僅靠女兒四處打工維生，經濟拮据才會連健保費都無法繳納。
嘉義分署指出，本件義務人僅欠繳健保費累積1萬6千餘元，其名下有位於雲林縣東勢鄉持分土地一筆，承辦書記官本來以為只要查封不動產，義務人就會繳納，但是在現場查封前，移送機關卻十分不尋常的要求撤回執行，在洽詢移送機關後，原來是因為義務人經濟情況確實不佳，所以撤回強制執行。
書記官除了馬上撤銷查封登記外，也立即到義務人家中關切生活狀況，其居家環境家徒四壁，除了蔡男是中度精神障礙外，他太太、女兒則都有心臟病史，女兒為了照料家中二老，四處打工但每月收入不高，以致全家生活陷入困境。
嘉義分署分署長郭景銘獲悉後，立即率分署感恩社人員前往關懷訪視，贈送了同仁募集的7千元款項，並且轉介通知慈善團體、社會局，請相關機關單位提供協助。
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