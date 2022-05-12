嘉縣首位護理師出身衛生局長 護師節縣民感謝打防疫戰

今天護師節，嘉義縣首位護理師出身的衛生局長趙紋華，去年2月3日就職，領導衛生局團隊打防疫戰逾1年，碰上本土疫情大爆發，確診數增加，天天繃緊神經防疫，有名居隔兒童家長用電子郵件，寄給縣長信箱，感謝衛生所防疫人員，「疫情下來自民眾感謝微光」，讓趙紋華及防疫人員感到窩心。

這名家長說：「為了縣民，衛生所人員犧牲時間自由，辛勤加班，尤其發放快篩試劑，還要第一線面對民眾情緒，身為服務業的他，非常能感同身受，希望縣長可以勉勵第一線的防疫人員」。

趙紋華說，由於大家犧牲奉獻，將防疫視同作戰，攜手完成醫護檢疫、各項醫療專責照護任務、社區疫苗接種等工作，展現高度專業防疫能力，為縣民打造嚴密安全防護網，確保縣民健康。

為表達對護理人員最高敬意，縣府日前分送面膜及護手霜給全縣3400多名白衣天使，傳達敬意，祝福「護師節快樂」，呼籲民眾多給護理人員支持鼓勵，讓護理人員發揮專業力量，提供鄉親健康照護，一起守護嘉園。

嘉縣幅員寬廣，相較大都會，醫療資源較少，疫情爆發，舉凡打疫苗、社區篩檢、疫調查等，同仁承擔大部分防疫工作，犧牲假日與家庭生活，2年多來承受極大身心負荷與壓力，欣慰鄉親看見他們付出，對基層伙伴是莫大的鼓勵。