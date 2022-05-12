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降海廢！嘉縣明年禁用牡蠣養殖保麗龍浮具補助環保浮具

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉縣府公告辦理浮筏式牡蠣養殖環保浮具獎勵補助，目前已有廠商開發出PE（聚乙烯）硬式浮桶、EPP（聚丙烯）發泡浮具及HD E（聚乙烯）管材。圖／嘉縣府提供
嘉縣府公告辦理浮筏式牡蠣養殖環保浮具獎勵補助，目前已有廠商開發出PE（聚乙烯）硬式浮桶、EPP（聚丙烯）發泡浮具及HD E（聚乙烯）管材。圖／嘉縣府提供

嘉義縣沿海東石鄉、布袋鎮牡蠣（蚵仔）產量占全國大宗，養殖用的保麗龍及廢蚵殼無處堆置利用，長期汙染海洋環境，縣府除設置全國首座蚵殼暫置場，推動「點蚵成金」再利用產業鏈，公告明年禁止使用保麗龍浮具，補助環保浮具，降低海洋廢棄物，維護清淨漁村環境。

縣府公告辦理浮筏式牡蠣養殖環保浮具獎勵補助，針對持有區劃漁業權的浮筏式養殖蚵農，依養殖棚數規模給予補助浮具，每塊浮具最高補助9成購置金額，以1305元為上限，總補助金額500萬。

嘉義區漁會定16日起為期二周，每日上午9點至下午3點，受理補助申請，16、20日在漁會東石辦事處，23、27日在布袋鎮九江社區活動中心，縣府呼籲符合資格蚵農帶身分證、漁業權執照及印章踴躍申請。

牡蠣養殖是雲嘉南重要產業，蚵棚使用保麗龍浮具對海洋環境及生態造成汙染危害，多數蚵農已改用再生橡膠材質浮具，近幾年也向蚵農介紹新型環保浮具（PE及EPP），鼓勵蚵農使用非保麗龍浮具減低海洋環境負擔。

保麗龍（PS）浮具，會造成海洋環境及生態衝擊，近年來除持續宣導改用再生橡膠材質浮具，也洽廠商開發更多環保浮具供蚵農替代使用，今年1月10日頒布修正令，明年1月1日起嘉縣全面禁止保麗龍浮具。

農業處說，目前已有廠商開發出PE（聚乙烯）硬式浮桶、EPP（聚丙烯）發泡浮具及HD E（聚乙烯）管材，特性不易破碎且耐用期更長，不會對環境汙染。去年補助蚵農購置EPP環保替代浮具2776顆、HDPE環保替代浮具1092顆，計3868顆。今年持續爭取經費推廣，取代使用保麗龍的習慣，為維護海洋生態盡心力，讓養蚵產業永續發展。

保麗龍 嘉義 東石

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