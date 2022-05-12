今年首波梅雨鋒面報到 黃偉哲要團隊上緊發條防災

中央氣象局預報，梅雨鋒面後天周末可能帶來豪雨大雨；台南南市長黃偉哲上午表示，除了防疫相關防汛整備也要做好，已要求水利局針對易淹水潛勢地區加強道路側溝及排水設施清淤，各地區抽水站及移動式抽水機檢查、試運轉及預先佈置，降低積淹水風險。

氣象局資料顯示，台南各地水氣偏多，上午已出現明顯的陣雨或雷雨，明天起梅雨鋒面逐漸接近，後天鋒面影響最明顯，易有局部、短暫陣雨或雷雨，周末外出務必留意天氣變化，並注意短時強降雨，山區容易發生土石鬆動，務必多加小心、注意安全。

水利局表示，昨天下午邀請天氣風險公司、大學防災研究中心及局內各主管召開鋒面前水情分析及應變整備會議，討論周末梅雨鋒面影響狀況、水情分析及應變中心開設時間。

水利局表示，因應梅雨鋒面可能帶來劇烈降雨，轄內59座抽水站及461台大型移動式抽水機已完成巡檢、油料補充及試運轉作業，其中446台抽水機已預佈於易積淹水地區，並通知各單位進行滯洪池預洩降作業，另外各區公所及水利局已備妥約23.6萬砂包及約3,100片L型防水擋板分發28個區公所及8個自主防災社區保管，視天氣及實際狀況使用。

水利局說，正察看東山區田尾橋、仁德區萬代橋等6處橋梁改建工程防汛整備情形，確保施工現場防汛機具、設備備妥，並拆除可能阻礙水流設施降低積淹風險；另自來水公司新市排水工程已完成堤岸復舊，並確認無防汛缺口、排除阻礙水流風險。