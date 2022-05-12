俄烏戰火無人機立戰功 嘉義縣無人機國家隊8月掛牌成立

嘉義縣政府在原台體大嘉義分校，籌設「無人機AI創新應用研發中心」，將在8月掛牌，配合中央打造航太及無人機發展重鎮，與中山科學研究院合作打造無人機國家隊，帶動地方商機，創造就業機會。

去年元月，蔡英文總統到嘉縣視察中科院民雄航太園區基地，以及設在原台體大嘉義分校的無人機AI創新應用研發中心，強調航太產業是複雜高科技產業，需中央、地方政府及民間共同努力，將持續支持嘉縣成為航太與無人機發展重鎮，讓我國無人機及航太產業走向全世界。

鑑於俄烏戰爭大量採用無人機，無人機研發運用更感迫切，蔡英文3月到新北市新莊參加嘉義同鄉會幹部就職典禮，提及成立無人機國家隊重要性。中科院將設立佔地54公頃民雄航太園區，與縣府、民間攜手設立無人機AI創新應用研發中心，發展國機國造及無人機產業聚落。

縣長翁章梁說，縣府配合中科院民雄航太園區籌設，同步在原台體大嘉義分校籌設國家級無人機AI創新應用研發中心，經濟部補助進行原台體大嘉義校舍硬體工程改裝，籌設階段吸引逾10家廠商申請進駐。