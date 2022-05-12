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俄烏戰火無人機立戰功 嘉義縣無人機國家隊8月掛牌成立

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣政府在原台體大嘉義分校，籌設「無人機AI創新應用研發中心」，將在8月掛牌。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府在原台體大嘉義分校，籌設「無人機AI創新應用研發中心」，將在8月掛牌。圖／嘉縣府提供

嘉義縣政府在原台體大嘉義分校，籌設「無人機AI創新應用研發中心」，將在8月掛牌，配合中央打造航太及無人機發展重鎮，與中山科學研究院合作打造無人機國家隊，帶動地方商機，創造就業機會。

去年元月，蔡英文總統到嘉縣視察中科院民雄航太園區基地，以及設在原台體大嘉義分校的無人機AI創新應用研發中心，強調航太產業是複雜高科技產業，需中央、地方政府及民間共同努力，將持續支持嘉縣成為航太與無人機發展重鎮，讓我國無人機及航太產業走向全世界。

鑑於俄烏戰爭大量採用無人機，無人機研發運用更感迫切，蔡英文3月到新北市新莊參加嘉義同鄉會幹部就職典禮，提及成立無人機國家隊重要性。中科院將設立佔地54公頃民雄航太園區，與縣府、民間攜手設立無人機AI創新應用研發中心，發展國機國造及無人機產業聚落。

縣長翁章梁說，縣府配合中科院民雄航太園區籌設，同步在原台體大嘉義分校籌設國家級無人機AI創新應用研發中心，經濟部補助進行原台體大嘉義校舍硬體工程改裝，籌設階段吸引逾10家廠商申請進駐。

縣府經濟發展處處長江振瑋上月參加「2022城市經濟發展高峰會」表示，嘉縣擁有山、海、平原等多元地貌、新型態產業園區及豐富農漁產，地形像翅膀，積極轉型農工大縣，未來將以智慧科技與AI大數據，聚焦智慧載具（無人機、自駕車）、智慧能源、智慧製造等科技元素，成為智慧科技試驗及商轉場域。民航局決定在嘉縣「無人機AI創新應用研發中心」設置無人機檢驗辦公室。

嘉義縣政府在原台體大嘉義分校，籌設「無人機AI創新應用研發中心」，將在8月掛牌。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府在原台體大嘉義分校，籌設「無人機AI創新應用研發中心」，將在8月掛牌。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府在原台體大嘉義分校，籌設「無人機AI創新應用研發中心」，將在8月掛牌。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府在原台體大嘉義分校，籌設「無人機AI創新應用研發中心」，將在8月掛牌。圖／嘉縣府提供

嘉義 AI 中科院

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