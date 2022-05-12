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台南交通瓶頸再打通 安南醫院至國道8號全線完成拓寬
台南市打造便捷交通網，爭取營建署辦理「國道一號永康交流道聯絡道工程」，由中正北路至國道8號，全線總長約5.57公里分5標辦理，工程總經費約38.47億元。其中南133線段於4月22日完工通車，鄰接已完工的3-60-20m道路，目前長和路二段12巷安南醫院至國道8號已全線拓寬為20公尺。
工務局表示，完工的是南133線段銜接國道8號自環福街152巷口至國道8號全長約1340公尺，總工程經費約3.54億元（工程費1.33億元、用地費約2.21億）。因鄰接之3-60-20m道路段已完工，南133線段道路完工後，國道8號至長和路二段12巷安南醫院已全線拓寬至20公尺，後續將由工務局辦理植栽綠美化工程，預計於8月底前完成景觀植栽設置。
工務局指出，為改善永康交流道至安南區及國道8號之交通壅塞問題，市府積極爭取營建署生活圈計畫核定辦理「國道1號永康交流道聯絡道工程」，全線完工後將可連結永康交流道經安南區至國道8號，也與北外環快速道路閘道連結，有助打通安南區至永康交流道交通瓶頸，提升道路服務品質。
國道1號永康交流道聯絡道5標工程，目前已完成2標，其他3標路段工程刻正施工中，預計明年全線可完工通車。全線通車後，可望改善安南區至永康區交通壅塞問題，提升該區域之交通安全，並連接至國道8號及安定區，配合地方整體發展，大幅提升周遭地區生活品質與機能。
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