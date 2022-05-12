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鹿耳門溪口淤積出海險象環生 漁民苦了好多年

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市鹿耳門溪出海口淤積嚴重，農業局正進行抽砂疏濬作業。記者鄭惠仁／攝影
台南市鹿耳門溪出海口淤積嚴重，農業局正進行抽砂疏濬作業。記者鄭惠仁／攝影

台南鹿耳門溪出海口是四草漁民船筏唯一出入口，近幾年因淤沙嚴重，每年都要疏濬，目前正進行今年第一次疏濬。蚵農要求拿出有效辦法改善，不要年年疏濬。水利局表示，將採用束水沖沙工法，並已完成初步設計，正爭取經費，希望能早日動工。

台南市漁港及近海管理所長周瓈朝表示，四草漁港有200多艘船筏，主要是舢舨、膠筏，多數為蚵仔養殖用，另有部分為海釣船及刺網捕魚。鹿耳門溪出海口長年來有淤積的問題，每年都固定要疏濬，今年的疏浚正展開，接著到10月的蚵仔養殖季前後會再疏濬一次，每年疏濬經費約400萬元。

雖有疏濬，但回淤速度快，效果不佳，每次疏浚後1、2個月，漁民又會反映出海口又淤積了，因淤積的關係航道變小，進出就會較危險，漁民都希望能徹底改善，不要每年疏濬只能治標無法治本。為此水利局委託成大團隊監測、評估，找出可行的解決辦法。

水利局雨水下水道工程科長吳書旭指出，成大基金會經過1年多的海流探測、海底測量，及以消波塊等各種模擬測試，加上鹿耳門溪河道平緩，水流速度慢，沖刷力道小考量，提出「束水沖沙法」，在出海口河道打樁，增加水的流速，減少淤沙，目前已由顧問公司完成初步設計，工程費約5000萬元，正向中央爭取經費，希望明年能動工。

鹿耳門溪出海口淤積，但附近卻有其他海岸的沙在流失，周瓈朝說，疏濬的沙會拿去填補附近出現退縮的沙灘，就如黃金海岸養灘拿北側淤積的沙去補南側流失的沙。

黃姓、陳姓蚵農說，上月間出海採收蚵仔，到了出海口因河道淤積到可通行面積小，若不注意就可能擱淺，甚至翻覆，心情很緊張，最近有疏濬，稍微好一點；期待經費趕快爭取到，改善淤積問題，能有更好的討海環境。

台南市鹿耳門溪出海口淤積嚴重，浮現大片灘地。記者鄭惠仁／攝影
台南市鹿耳門溪出海口淤積嚴重，浮現大片灘地。記者鄭惠仁／攝影

漁民 水利局 台南

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