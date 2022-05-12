嘉市家樂福北門店地目變更通過 市府:啟動開闢圖書總館

嘉義市政府計畫在家樂福北門店的國有地，打造新圖書館總館，日前對家樂福北門店國有地提起都市計畫變更，從機關用地變成社教用地等，前天內政部都市計畫委員會的會議審議通過，市府宣布，由文化局編列相關經費，進行圖書館總館園區開闢，編2600萬的規畫設計案，7月上網公告招標。

市府指出，此計畫面積為3.93公頃，南以阿里山林業鐵路為界、北到博東路為界、東到維新路，土地全部皆為公有，目前使用現況除家樂福北門店，還有林務局嘉義林區管理處的眷舍，以及「原麻處嘉義練麻工場－中山堂」，其餘多為平面停車場與閒置土地。

市府的都市計畫變更，包括將機關用地的「機6」、「機62」，及部分道路用地，變更為社教用地，供嘉市圖書館總館園區興建，另，部分的「機6」變更為林業文化產業專用區，供林務局文物典藏及檔案存放使用；至於變更範圍內的原麻處嘉義練麻工場－中山堂，文化局表示將朝向建物原址保留，進行後續基地規畫。

市府指出，嘉市文化局圖書館自1993年開館至今，空間已達飽和，難以擴增藏書，加上建物老舊，無法滿足新型態圖書館的使用需求；未來興建圖書館總館園區，將成為嘉市「文化新絲路」的重要節點、在地知識匯聚的樞紐，進而帶動城市轉型。

依嘉市圖書總館的先期規畫報告，建議總館朝向打造全台首座森林音樂魔法圖書館，以木都性格、管樂節慶為亮點主題，藏書達29萬冊，有樂齡區、多媒體視聽室、3D列印及虛擬實境體驗區等，超過300席座位。

文化局指出，圖書館總館本體的經費朝9億8000萬規模進行，第2期規畫打造生態公園、地下停車場，完工啟用後，現有文化局、黃賓、世賢3座圖書館則定位分館。