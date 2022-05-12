聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市家樂福北門店地目變更通過 市府:啟動開闢圖書總館

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府指出，家樂福北門店位處的國有地，內政部已通過都市計畫變更，將展開進行開闢嘉市圖書館總館。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府指出，家樂福北門店位處的國有地，內政部已通過都市計畫變更，將展開進行開闢嘉市圖書館總館。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府計畫在家樂福北門店的國有地，打造新圖書館總館，日前對家樂福北門店國有地提起都市計畫變更，從機關用地變成社教用地等，前天內政部都市計畫委員會的會議審議通過，市府宣布，由文化局編列相關經費，進行圖書館總館園區開闢，編2600萬的規畫設計案，7月上網公告招標。

市府指出，此計畫面積為3.93公頃，南以阿里山林業鐵路為界、北到博東路為界、東到維新路，土地全部皆為公有，目前使用現況除家樂福北門店，還有林務局嘉義林區管理處的眷舍，以及「原麻處嘉義練麻工場－中山堂」，其餘多為平面停車場與閒置土地。

市府的都市計畫變更，包括將機關用地的「機6」、「機62」，及部分道路用地，變更為社教用地，供嘉市圖書館總館園區興建，另，部分的「機6」變更為林業文化產業專用區，供林務局文物典藏及檔案存放使用；至於變更範圍內的原麻處嘉義練麻工場－中山堂，文化局表示將朝向建物原址保留，進行後續基地規畫。

市府指出，嘉市文化局圖書館自1993年開館至今，空間已達飽和，難以擴增藏書，加上建物老舊，無法滿足新型態圖書館的使用需求；未來興建圖書館總館園區，將成為嘉市「文化新絲路」的重要節點、在地知識匯聚的樞紐，進而帶動城市轉型。

依嘉市圖書總館的先期規畫報告，建議總館朝向打造全台首座森林音樂魔法圖書館，以木都性格、管樂節慶為亮點主題，藏書達29萬冊，有樂齡區、多媒體視聽室、3D列印及虛擬實境體驗區等，超過300席座位。

文化局指出，圖書館總館本體的經費朝9億8000萬規模進行，第2期規畫打造生態公園、地下停車場，完工啟用後，現有文化局、黃賓、世賢3座圖書館則定位分館。

圖書館 文化局 嘉義

延伸閱讀

全聯端午預購熱銷TOP 5出爐 家樂福粽藝大賞老店奪榜首

嘉市西區大發展計畫 議員點出這裡卡中間「不能遺漏」

台中「綠美圖」今上梁 盧秀燕：承載台中人文化夢想

鐵道局啟動徵收嘉市鐵路高架車站車輛用地

相關新聞

嘉市家樂福北門店地目變更通過 市府:啟動開闢圖書總館

嘉義市政府計畫在家樂福北門店的國有地，打造新圖書館總館，日前對家樂福北門店國有地提起都市計畫變更，從機關用地變成社教用地...

廣角鏡／五彩鳳梨田 宛如大地畫布

鳳梨田絕美空拍宛如大地畫布！嘉義縣民雄鄉是鳳梨主要產地，現值產期，有攝影家空拍鳳梨田，縣長翁章梁將空拍照PO上臉書，五彩...

南市水域遊憩體驗本月起登場 報名有秘訣

台南市政府推廣水域遊憩體驗活動邁入第12年，將於本月29日至10月16日登場，共安排100梯次，更保留一定名額給弱勢民眾...

曾文水庫蓄水率不到28% 因應梅雨整備防汛

台南部分地區今天出現間歇性降雨，但各主要水庫集水區累積雨量不多，曾文水庫蓄水率不到28%，南區水資源局指出，南部水情穩定...

鳥瞰過鳳梨田嗎？ 絕美空拍照曝光宛如大地畫布

嘉義縣民雄鄉是鳳梨主要產地，目前正值產期，有攝影家空拍民雄鳳梨田不同生長時期及品種樣貌，五顏六色，有如調色大地畫布，呈現...

嘉市西區大發展計畫 議員點出這裡卡中間「不能遺漏」

嘉義市長黃敏惠日前宣布西區大發展計畫，包含嘉北高架車站西側300公頃農地、北港路兩側209公頃土地，都要以區段徵收開發，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。