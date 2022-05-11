南市水域遊憩體驗本月起登場 報名有秘訣

台南市政府推廣水域遊憩體驗活動邁入第12年，將於本月29日至10月16日登場，共安排100梯次，更保留一定名額給弱勢民眾及身障者，市長黃偉哲今在新化虎頭埤宣布，廣邀熱愛水上活動民眾來體驗，感受台南水域遊憩特色。

黃偉哲說，今年活動結合虎頭埤阿勃勒花季、暑期青春專案、德元埤荷蘭村風車節等盛大舉辦，除「休閒體驗」、「風箏衝浪」外，更創新「環河挑戰」及「生態探索」。

在場地方面也推曾出新，市府觀光旅遊局主秘盧振義說，原有虎頭埤、葫蘆埤、德元埤等主題休閒及黃金海岸風箏衝浪外，今年新增挑戰環運河10公里，還有四鯤鯓紅樹林生態探索，保證不虛此行。

外界關切活動報名方式，觀旅局說，「休閒體驗」與「風箏衝浪」場次將採取預先報名(70%)及現場報名(30%)併行；「環河挑戰」及「生態探索」場次將採取全額網路預先報名辦理；線上報名系統，將於各活動日前12天中午12:00開放報名，並於各活動日前5天截止報名。

另外，為鼓勵身障及弱勢朋友走出戶外，在「休閒體驗」各場次活動，也保留每天第1梯次共10個名額給身障及弱勢朋友優先體驗。

相關活動訊息可至「台南旅遊網」或活動臉書專頁查詢。