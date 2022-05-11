嘉縣消防局自購快篩未到貨 獲贈400劑應急

嘉義縣感染COVID-19民眾逐漸增加，消防局副局長蔡建安今天說，救護人員使用快篩劑次數增多，消防局雖自購快篩劑但不知何時到貨，感謝慈濟日前捐贈400劑供消防局應急。

嘉義縣今天超過300人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中100多人無症狀；蔡建安接受中央社記者訪問表示，消防人員因此常無預警載到染疫病人，只好使用快篩劑確認是否確診，保護自己也保護同仁，快篩劑的消耗量也增多。

蔡建安說，為了確保快篩劑夠用，消防局自行購買500劑備用，但廠商卻無法保證有貨，幸9日慈濟慈善事業基金會捐贈400劑快篩試劑應急。蔡建安期盼，民間單位在這節骨眼，可多多捐贈快篩劑，讓救護車人員可以維持正常出勤。

嘉義縣衛生局長趙紋華告訴中央社記者，中央提撥的快篩劑由衛生局統一調配使用，目前數量還有3萬多劑，按照實際需求提供給縣內防疫單位；民間企業近日也將捐贈3650劑快篩劑給警察與消防人員。