鳥瞰過鳳梨田嗎？ 絕美空拍照曝光宛如大地畫布

嘉義縣民雄鄉是鳳梨主要產地，目前正值產期，有攝影家空拍民雄鳳梨田不同生長時期及品種樣貌，五顏六色，有如調色大地畫布，呈現鳳梨田五彩繽紛之美，縣長翁章梁將空拍照片貼臉書，讓網友讚嘆。

翁章梁說，你看過種在地上的鳳梨，但從空中鳥瞰的鳳梨田你看過嗎？不同栽種期的鳳梨田，顏色變化令人驚豔。

民雄是嘉縣最大的鳳梨產地，5月是盛產期，一大片鳳梨田五彩繽紛非常亮眼，每種顏色代表不同的生長階段與品種，原本單調的鳳梨田，搖身一變成了吸睛的彩繪田。

翁章梁表示，嘉義優鮮的好鳳梨不只熱銷日本，嘉義鳳梨酥也成為小英總統迎賓的好禮，在台灣的你更不能錯過吃鳳梨的好時機哦！果農說，鳳梨田披彩衣，空拍觀賞不輸日本北海道富良野花海繽紛美景。

鳳梨田為何呈現五顏六色？農試所嘉義分所研究人員說，鳳梨2年生，不同顏色代表不同階段成長，鳳梨田還有工業用遮光網，綠色是西瓜、牛奶品種，紫、紅色是金鑽品種鳳梨，空中鳥瞰呈現五彩繽紛亮麗色調。