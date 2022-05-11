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影／布袋戲跨域舞樂新創「柯鐵虎」互動劇 下月連演4場

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣首度推出布袋戲、打擊樂及舞蹈結合的跨領域表演藝術，新創「雲之山、鐵國魂」互動式情境劇，下月4、5日一連在北港文化中心登演4場。記者陳苡葳／攝影
雲林縣首度推出布袋戲、打擊樂及舞蹈結合的跨領域表演藝術，新創「雲之山、鐵國魂」互動式情境劇，下月4、5日一連在北港文化中心登演4場。記者陳苡葳／攝影

雲林縣是布袋戲原鄉，真雲林閣掌中劇團打破藩籬，和太日樂集打擊樂團、咚咚舞蹈團磨合1年，保留個別的口白、姿體與節奏等特色，首創「雲之山、鐵國魂」情境式聯演，下月4、5日一連在北港文化中心登演4場，縣長張麗善說，這次以雲林古坑抗日英雄柯鐵虎故事揭幕，未來還有更多合作可能，因該劇是從戶外到室內的互動式演出，每場僅售40張票，購票可至兩廳院網站。

張麗善表示，「雲之山、鐵國魂」以柯鐵虎故事為背景，透過劇本傳述台人經歷日治時期的歷史情景，及與妻子劉秀美結識、同心成為抗日夥伴的過程，還有他一肩扛起鐵國山組織，率眾義士抗日的事蹟，傳達其保衛百姓的精神。

「愈在地，愈國際」文化觀光處長陳璧君說，由出身雲林的藝文團隊，演講雲林在地故事特別傳神，這齣劇囊括雲林3大團隊共製，過去在雲林少見如此跨領域合作，從布袋戲獨有口白與偶戲揭幕故事，穿插舞蹈的優美肢體、展現情感與內心戲，搭配打擊樂節奏，營造戰爭浩大聲勢，引領觀眾沈浸在槍林彈雨的歷史時刻。

真雲林閣掌中劇團駐館北港文化中心第5年，積極活化場館並力邀不同團隊合作，團長李京曄說，音樂與戲劇或舞蹈可以結合，但布袋戲、打擊樂加上舞蹈是前所未見的「異業結盟」表演藝術，每場次開放40名觀眾，都將以互動情境演出，「觀眾也是表演一環」，票券有限，售完為止，每張500元，學生、愛心、敬老票及戲迷憑證優惠7折，團體4張全票打8折。

雲林縣「雲之山、鐵國魂」互動式情境劇，由在地真雲林閣掌中劇團、太日樂集打擊樂團、咚咚舞蹈團領演抗日領袖柯鐵虎歷史故事。記者陳苡葳／攝影
雲林縣「雲之山、鐵國魂」互動式情境劇，由在地真雲林閣掌中劇團、太日樂集打擊樂團、咚咚舞蹈團領演抗日領袖柯鐵虎歷史故事。記者陳苡葳／攝影

雲林 抗日 布袋戲

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