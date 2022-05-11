影／布袋戲跨域舞樂新創「柯鐵虎」互動劇 下月連演4場

雲林縣是布袋戲原鄉，真雲林閣掌中劇團打破藩籬，和太日樂集打擊樂團、咚咚舞蹈團磨合1年，保留個別的口白、姿體與節奏等特色，首創「雲之山、鐵國魂」情境式聯演，下月4、5日一連在北港文化中心登演4場，縣長張麗善說，這次以雲林古坑抗日英雄柯鐵虎故事揭幕，未來還有更多合作可能，因該劇是從戶外到室內的互動式演出，每場僅售40張票，購票可至兩廳院網站。

張麗善表示，「雲之山、鐵國魂」以柯鐵虎故事為背景，透過劇本傳述台人經歷日治時期的歷史情景，及與妻子劉秀美結識、同心成為抗日夥伴的過程，還有他一肩扛起鐵國山組織，率眾義士抗日的事蹟，傳達其保衛百姓的精神。

「愈在地，愈國際」文化觀光處長陳璧君說，由出身雲林的藝文團隊，演講雲林在地故事特別傳神，這齣劇囊括雲林3大團隊共製，過去在雲林少見如此跨領域合作，從布袋戲獨有口白與偶戲揭幕故事，穿插舞蹈的優美肢體、展現情感與內心戲，搭配打擊樂節奏，營造戰爭浩大聲勢，引領觀眾沈浸在槍林彈雨的歷史時刻。