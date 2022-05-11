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嘉市西區大發展計畫 議員點出這裡卡中間「不能遺漏」

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市北社尾地區，位於嘉北車站西側區段徵收的開發案、北港路兩側區段徵收案的中間。圖／嘉義市議員張秀華提供
嘉義市北社尾地區，位於嘉北車站西側區段徵收的開發案、北港路兩側區段徵收案的中間。圖／嘉義市議員張秀華提供

嘉義市長黃敏惠日前宣布西區大發展計畫，包含嘉北高架車站西側300公頃農地、北港路兩側209公頃土地，都要以區段徵收開發，有議員說，不該遺漏中間的北社尾地區，曾評估做過「精密模具園區」，應一併納入嘉北案；都發處長黃緒信允諾「齊頭並進」，在地里長也認同，可以開發當然最好！

北湖里長謝銘亮說，北社尾有老一輩當年憂土地徵收會不公平，堅持耕種，不少已過世或也無法務農，第二代對開發意願應較高；里內的世賢市場「做不太起來但也不會餓死」，但市場的土地仍屬農地，應解套。保安里長李憲桐說，多數里民都很希望北社尾能有發展，「可以開發最好！」

張秀華今質詢說，西區大發展計畫共1227公頃，嘉北車站西邊的分3區分期開發，第1期醫療產業發展區、第2期工業4.0發展區、第3期智慧科技發展區，最西側界限為世賢路一段580巷，另一個為北港路區段徵收，若漏掉夾在中間的北社尾，以後必然邊緣化、相對落後。

張秀華建議，北社尾地區20年前曾做「模具精密園區」可行性評估，後來無疾而終，此次一併納入嘉北的園區規畫，以世賢市場往北的土地為主，也進一步讓該處的農地工廠轉型。

黃緒信答詢，中央目前要快速通過區段徵收案，都面積100公頃內，張秀華追問「是否可增加成嘉北的第4期，納入開發？」黃緒信鬆口「黃市長有指示，西區發展要分區規畫、齊頭並進，所以是可以的」。

黃敏惠說，提出西區大發展計畫，會分區開發、多頭並進，也提前規畫交通樞紐，讓民眾知道「嘉市就是好生活」吸更多人來。

市府都發處指出，據了解當年精密模具園區可能估算區段徵收後的地價太高，致廠商購地意願低，才沒後續，而模具園區恐不適合目前產業，要做何種園區再研議。

嘉義市議員張秀華建議北社尾地區應納入嘉北車站西側區段徵收的開發案，在地里長贊同。圖為當地不少農地。圖／嘉義市議員張秀華提供
嘉義市議員張秀華建議北社尾地區應納入嘉北車站西側區段徵收的開發案，在地里長贊同。圖為當地不少農地。圖／嘉義市議員張秀華提供
嘉義市議員張秀華指出，北社尾地區應納入嘉北車站西側區段徵收的開發案。記者林伯驊／攝影
嘉義市議員張秀華指出，北社尾地區應納入嘉北車站西側區段徵收的開發案。記者林伯驊／攝影

農地工廠 區段徵收 北港

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