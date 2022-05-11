嘉市西區大發展計畫 議員點出這裡卡中間「不能遺漏」

嘉義市長黃敏惠日前宣布西區大發展計畫，包含嘉北高架車站西側300公頃農地、北港路兩側209公頃土地，都要以區段徵收開發，有議員說，不該遺漏中間的北社尾地區，曾評估做過「精密模具園區」，應一併納入嘉北案；都發處長黃緒信允諾「齊頭並進」，在地里長也認同，可以開發當然最好！

北湖里長謝銘亮說，北社尾有老一輩當年憂土地徵收會不公平，堅持耕種，不少已過世或也無法務農，第二代對開發意願應較高；里內的世賢市場「做不太起來但也不會餓死」，但市場的土地仍屬農地，應解套。保安里長李憲桐說，多數里民都很希望北社尾能有發展，「可以開發最好！」

張秀華今質詢說，西區大發展計畫共1227公頃，嘉北車站西邊的分3區分期開發，第1期醫療產業發展區、第2期工業4.0發展區、第3期智慧科技發展區，最西側界限為世賢路一段580巷，另一個為北港路區段徵收，若漏掉夾在中間的北社尾，以後必然邊緣化、相對落後。

張秀華建議，北社尾地區20年前曾做「模具精密園區」可行性評估，後來無疾而終，此次一併納入嘉北的園區規畫，以世賢市場往北的土地為主，也進一步讓該處的農地工廠轉型。

黃緒信答詢，中央目前要快速通過區段徵收案，都面積100公頃內，張秀華追問「是否可增加成嘉北的第4期，納入開發？」黃緒信鬆口「黃市長有指示，西區發展要分區規畫、齊頭並進，所以是可以的」。

黃敏惠說，提出西區大發展計畫，會分區開發、多頭並進，也提前規畫交通樞紐，讓民眾知道「嘉市就是好生活」吸更多人來。

市府都發處指出，據了解當年精密模具園區可能估算區段徵收後的地價太高，致廠商購地意願低，才沒後續，而模具園區恐不適合目前產業，要做何種園區再研議。