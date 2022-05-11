南市執行「生態給付」 兼顧農民生產與生態保育

兼顧農民生產與生態保育，台南市政府去年起配合農委會執行「生態給付」業務，已引起正面回響，推估今年給付金額持續增加，未來希望更多人加入，讓台南成為兼顧農民生產與生態保育典範。

台南市政府農業局說， 農委會自去年1月1日起實施瀕危物種與重要棲地生態服務給付推動方案（簡稱生態給付)，瀕危物種有石虎、水獺、草鴞及水雉4種，其中南市有草鴞及水雉2種。另重要棲地台南市有水稻田、陸上漁塭及私有保安林等3類；去年在市長黃偉哲推廣及農民參與，申請農地友善部分共計22.0374公頃； 自主通報水雉雛鳥繁殖共計有1618顆蛋，1219隻孵化成功，孵化率75.33%；另棲地維護陸上魚塭亦有47人申請，面積約159公頃。

農業局說，去年共核發獎勵金186萬766元，而水雉及陸上魚塭友善農地部分，因跨年度等林務局核定後再發放，推估今年金額會再增加。

市長黃偉哲表示，為復育水雉，南市府自民87年起辦理繁殖巢位通報獎勵，並提供農民趕鳥球及稻穀覆鐵粉等友善野生動物耕作方式，水雉數量由87年不到50隻，到去年冬季已達2252隻。另外草鴞屬夜行性猛禽，為避免不當驅鳥設施誤傷草鴞，市政府將持續輔導西瓜田及鳳梨田，以友善方式設置驅鳥設施並推廣設立棲架，供草鴞停留監測。