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國內規模最大阿里山莊園咖啡精英交流賽 得獎名單出爐

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
國內規模最大、2022年阿里山莊園咖啡精英交流賽，歷經物理篩選、初賽、複賽到決賽，得獎名單今天下午出爐。圖／嘉縣府提供
國內規模最大、2022年阿里山莊園咖啡精英交流賽，歷經物理篩選、初賽、複賽到決賽，得獎名單今天下午出爐。圖／嘉縣府提供

國內規模最大的地區咖啡生豆評鑑 ，2022年阿里山莊園咖啡精英交流賽，5月2日繳豆開始，歷經物理篩選、初賽、複賽到決賽，一連串繁雜又嚴謹評鑑程序，得獎名單今出爐。

嘉縣府農業處指出，今年繳豆參賽生豆點數290點，相較於去年的181點增1.6倍。今年評鑑賽由阿管處與嘉義縣府主辦、嘉義縣咖啡產業發展協會執行，評鑑生豆依採後處理不同，分水洗組、日曬組、蜜處理組及藝伎組，繳交樣豆需包含帶殼豆及去殼豆二種。

水洗組：

特等獎(1名)：他扶芽tfu'ya有機農園

頭等獎(2名)：鄒築園、大手莊園

金質獎(3名)：大手莊園、野牡丹咖啡莊園、名陽園

蜜處理組：

特等獎(1名)：他扶芽tfu'ya有機農園

頭等獎(2名)：雅慕伊咖啡莊園、雅慕伊咖啡莊園

金質獎(2名)：一品咖啡莊園、文峰-山坡咖啡

日曬處理組：

特等獎(1名)：鄒築園

頭等獎(2名)：野牡丹咖啡莊園、野牡丹咖啡莊園

金質獎(3名)：52.5咖啡、彩蝶咖啡、雅慕伊咖啡莊園

藝伎組：

特等獎(1名)：奎咖農莊

頭等獎(2名)：豆御香藝妓莊園、豆御香藝妓莊園

金質獎(3名)：禾田農莊、野牡丹咖啡莊園、雅慕伊咖啡莊園

今年咖啡烘焙團隊由賴昱權擔任烘培委員長及4位業界人士組成，農委會茶業改良場劉千如擔任主審，還有技術評審陳婉甄及胡元正等15位國際級咖啡職人組成感官評審團，評分標準引進國際評鑑制度，採用SCA國際咖啡組織杯測表格進行評分，分數必須達80分以上，才屬精品咖啡等級。

劉千如表示，今年評鑑繳件件數為國內地區性評鑑之冠，物理篩選幾乎全數通過，整體風味表現突出，評鑑過程中喝得到品種及後製處理法多元的表現，還有濃郁的花香調性、豐富柑橘香及水果調性，口感乾淨。

農業處強調，評鑑賽目的在於讓在地咖啡農相互交流與學習，並透過專家與咖啡杯測師的經驗，提升整體品質，為地方和咖啡農創造更大的競爭力。得獎者明下午3點半將在阿里山鄉樂野文化聚會所頒獎，參加評鑑的咖啡豆當天上午9:30在聚會所媒合，得獎的咖啡豆則競價標售。

國內規模最大、2022年阿里山莊園咖啡精英交流賽，歷經物理篩選、初賽、複賽到決賽，得獎名單今天下午出爐。圖／嘉縣府提供
國內規模最大、2022年阿里山莊園咖啡精英交流賽，歷經物理篩選、初賽、複賽到決賽，得獎名單今天下午出爐。圖／嘉縣府提供
國內規模最大、2022年阿里山莊園咖啡精英交流賽，歷經物理篩選、初賽、複賽到決賽，得獎名單今天下午出爐。圖／嘉縣府提供
國內規模最大、2022年阿里山莊園咖啡精英交流賽，歷經物理篩選、初賽、複賽到決賽，得獎名單今天下午出爐。圖／嘉縣府提供
國內規模最大、2022年阿里山莊園咖啡精英交流賽，歷經物理篩選、初賽、複賽到決賽，得獎名單今天下午出爐。圖／嘉縣府提供
國內規模最大、2022年阿里山莊園咖啡精英交流賽，歷經物理篩選、初賽、複賽到決賽，得獎名單今天下午出爐。圖／嘉縣府提供

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