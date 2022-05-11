國內規模最大阿里山莊園咖啡精英交流賽 得獎名單出爐
國內規模最大的地區咖啡生豆評鑑 ，2022年阿里山莊園咖啡精英交流賽，5月2日繳豆開始，歷經物理篩選、初賽、複賽到決賽，一連串繁雜又嚴謹評鑑程序，得獎名單今出爐。
嘉縣府農業處指出，今年繳豆參賽生豆點數290點，相較於去年的181點增1.6倍。今年評鑑賽由阿管處與嘉義縣府主辦、嘉義縣咖啡產業發展協會執行，評鑑生豆依採後處理不同，分水洗組、日曬組、蜜處理組及藝伎組，繳交樣豆需包含帶殼豆及去殼豆二種。
水洗組：
特等獎(1名)：他扶芽tfu'ya有機農園
頭等獎(2名)：鄒築園、大手莊園
金質獎(3名)：大手莊園、野牡丹咖啡莊園、名陽園
蜜處理組：
特等獎(1名)：他扶芽tfu'ya有機農園
頭等獎(2名)：雅慕伊咖啡莊園、雅慕伊咖啡莊園
金質獎(2名)：一品咖啡莊園、文峰-山坡咖啡
日曬處理組：
特等獎(1名)：鄒築園
頭等獎(2名)：野牡丹咖啡莊園、野牡丹咖啡莊園
金質獎(3名)：52.5咖啡、彩蝶咖啡、雅慕伊咖啡莊園
藝伎組：
特等獎(1名)：奎咖農莊
頭等獎(2名)：豆御香藝妓莊園、豆御香藝妓莊園
金質獎(3名)：禾田農莊、野牡丹咖啡莊園、雅慕伊咖啡莊園
今年咖啡烘焙團隊由賴昱權擔任烘培委員長及4位業界人士組成，農委會茶業改良場劉千如擔任主審，還有技術評審陳婉甄及胡元正等15位國際級咖啡職人組成感官評審團，評分標準引進國際評鑑制度，採用SCA國際咖啡組織杯測表格進行評分，分數必須達80分以上，才屬精品咖啡等級。
劉千如表示，今年評鑑繳件件數為國內地區性評鑑之冠，物理篩選幾乎全數通過，整體風味表現突出，評鑑過程中喝得到品種及後製處理法多元的表現，還有濃郁的花香調性、豐富柑橘香及水果調性，口感乾淨。
農業處強調，評鑑賽目的在於讓在地咖啡農相互交流與學習，並透過專家與咖啡杯測師的經驗，提升整體品質，為地方和咖啡農創造更大的競爭力。得獎者明下午3點半將在阿里山鄉樂野文化聚會所頒獎，參加評鑑的咖啡豆當天上午9:30在聚會所媒合，得獎的咖啡豆則競價標售。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言