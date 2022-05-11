國內規模最大阿里山莊園咖啡精英交流賽 得獎名單出爐

國內規模最大的地區咖啡生豆評鑑 ，2022年阿里山莊園咖啡精英交流賽，5月2日繳豆開始，歷經物理篩選、初賽、複賽到決賽，一連串繁雜又嚴謹評鑑程序，得獎名單今出爐。

嘉縣府農業處指出，今年繳豆參賽生豆點數290點，相較於去年的181點增1.6倍。今年評鑑賽由阿管處與嘉義縣府主辦、嘉義縣咖啡產業發展協會執行，評鑑生豆依採後處理不同，分水洗組、日曬組、蜜處理組及藝伎組，繳交樣豆需包含帶殼豆及去殼豆二種。

水洗組： 特等獎(1名)：他扶芽tfu'ya有機農園 頭等獎(2名)：鄒築園、大手莊園 金質獎(3名)：大手莊園、野牡丹咖啡莊園、名陽園 蜜處理組： 特等獎(1名)：他扶芽tfu'ya有機農園 頭等獎(2名)：雅慕伊咖啡莊園、雅慕伊咖啡莊園 金質獎(2名)：一品咖啡莊園、文峰-山坡咖啡 日曬處理組： 特等獎(1名)：鄒築園 頭等獎(2名)：野牡丹咖啡莊園、野牡丹咖啡莊園 金質獎(3名)：52.5咖啡、彩蝶咖啡、雅慕伊咖啡莊園 藝伎組： 特等獎(1名)：奎咖農莊 頭等獎(2名)：豆御香藝妓莊園、豆御香藝妓莊園 金質獎(3名)：禾田農莊、野牡丹咖啡莊園、雅慕伊咖啡莊園

今年咖啡烘焙團隊由賴昱權擔任烘培委員長及4位業界人士組成，農委會茶業改良場劉千如擔任主審，還有技術評審陳婉甄及胡元正等15位國際級咖啡職人組成感官評審團，評分標準引進國際評鑑制度，採用SCA國際咖啡組織杯測表格進行評分，分數必須達80分以上，才屬精品咖啡等級。

劉千如表示，今年評鑑繳件件數為國內地區性評鑑之冠，物理篩選幾乎全數通過，整體風味表現突出，評鑑過程中喝得到品種及後製處理法多元的表現，還有濃郁的花香調性、豐富柑橘香及水果調性，口感乾淨。