雲林洋香瓜來了！最高甜度19度 洋香瓜酒也上市

初夏正是洋香瓜盛產的季節，睽違5年，雲林縣政府在崙背鄉農會舉辦「洋香瓜品評交流會」，由農民、專家學者、縣府團隊面對面交流，透過產官學結合，推動在地水果洋香瓜，協助農民與加工、行銷端串連，像洋香瓜酒、包裝設計等項目輔導，也上架至雲林良品平台，創造農業價值，力拼產業六級化。

雲林縣洋香瓜種植面積超過92公頃，今天舉辦洋香瓜品評交流會，縣長張麗善邀請臺南農改場副研究員黃圓滿、國立嘉義大學園藝學系名譽教授李堂察、洪進雄到場參與品評交流，以專業栽培角度，與12名農民面對面交流，提升雲林縣洋香瓜種植技術。

縣長張麗善說，縣府提供加工、行銷輔導，像與尚好酒品公司合作生產洋香瓜酒、產品設計包裝等，打造品牌形象，透過在地生產在地加工，將產業鏈串連，並創造行銷通路，讓利潤真正回到農民身上，創造雲林縣產業六級化。

崙背鄉農會總幹事李麗華說，崙背、二崙是洋香瓜故鄉，為推廣優質水果，睽違5年再次舉辦洋香瓜品評交流會，今年洋香瓜甜度最高達19度，最低也有16度，也培植新品種卡蜜拉（也稱極光）、阿露斯等。二崙鄉農會總幹事李達彥則說，最近受疫情影響，瓜果、葉菜類銷量不佳，希望大家能多幫助農民。

農業處代理處長蔡耿宇表示，今年許多農民因農藥時程、瓜果成熟不及，沒趕上這次品評交流會，導致報名人數不足15人，無法針對洋香瓜甜度、外觀及口感為洋香瓜排名評選相當可惜。