南市北區勝安宮廟埕無落差 市府與地方合作的典範

台南市北區中樓勝安宮廟埕高出道路80公分，巷道又狹窄，經市府、民代爭取經費1100多萬元以及廟宇的配合，除了道路拓寬，且和廟埕無落差，成為平整無障礙環境，今天落成啟用，讓社區更漂亮。

台南市長黃偉哲今日與市議員邱莉莉、陳怡珍、沈鎮東、等人來參與廟埕廣場的啟用，他表示，欣喜全新完工的勝安宮廟埕廣場，能夠繼續做為社區居民的活動使用空間，增進社區居民感情交流，也祈願開漳聖王和池府千歲保佑里民平安順利。

北區公所表示，與廟埕廣場一併施工的開元路183巷道路開闢工程，完工後的道路寬度8公尺、長度102公尺，兩側道路水溝總長340M，能夠改善勝安宮對外的通行及周邊排水問題。

主任委員許俊雄表示，中樓勝安宮早期由東區至北區一帶的農民供奉，主神是開漳聖王和池府千歲，30餘年前從東豐路遷至中樓里重建，當時建廟時都會將廟埕抬高，但因原本廟埕與巷道地面落差近1公尺，交陪境及年長者前來參拜時較為不便，這次改造工程在廟方與施工團隊合作下，整個廟埕廣場環境有明顯改善，每個前來參拜民眾都稱讚，勝安宮變得不一樣了。