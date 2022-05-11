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投資人才創造未來 嘉義縣政府辦理企業新鮮人職場學習

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉縣府與工業會上午在昭惠實業公司，辦理打造企業新鮮人職場新鮮事學習快樂頌宣傳。圖／嘉縣府提供
嘉縣府與工業會上午在昭惠實業公司，辦理打造企業新鮮人職場新鮮事學習快樂頌宣傳。圖／嘉縣府提供

嘉義縣政府勞青處為協助企業，加強企業新鮮人教育訓練，與工業會辦理「打造企業新鮮人職場新鮮事學習實施計畫」，透過36小時養成訓練，以及60小時工作現場，職場導師指導，讓新進員工快速學習職場作業能力，適應企業文化，成為企業新戰力。

縣府與工業會上午在昭惠實業公司，辦理打造企業新鮮人職場新鮮事學習快樂頌宣傳，縣長翁章梁、議員姜梅紅、詹琬蓁到場，會中分享企業新鮮人工作崗位訓練，執行內容及成果，介紹即將辦理的企業二代經營團隊3天2夜觀摩學習活動。

翁章梁說，嘉縣是新興發展區域，很多企業來嘉，新興區域，需要新興力量與觀點，希望年輕人帶著進步觀點，經營產業，讓嘉義因為他們的存在，變得越來越好！

翁章梁感謝企業對企業新鮮人工作訓練參與，縣府提供訓練能量有限，辦理企業新鮮人工作訓練拋磚引玉，讓企業看到訓練成效，才能持之以恆，希望企業提供好的訓練，留下好人才，為嘉縣打拼，另為協助企業二代經營團隊接班，規畫辦理3天2夜觀摩學習活動，增進企業二代經營團隊管理職能，強化人際關係。

嘉縣府與工業會上午在昭惠實業公司，辦理打造企業新鮮人職場新鮮事學習快樂頌宣傳。圖／嘉縣府提供
嘉縣府與工業會上午在昭惠實業公司，辦理打造企業新鮮人職場新鮮事學習快樂頌宣傳。圖／嘉縣府提供
嘉縣府與工業會上午在昭惠實業公司，辦理打造企業新鮮人職場新鮮事學習快樂頌宣傳。圖／嘉縣府提供
嘉縣府與工業會上午在昭惠實業公司，辦理打造企業新鮮人職場新鮮事學習快樂頌宣傳。圖／嘉縣府提供

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