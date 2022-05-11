投資人才創造未來 嘉義縣政府辦理企業新鮮人職場學習

嘉義縣政府勞青處為協助企業，加強企業新鮮人教育訓練，與工業會辦理「打造企業新鮮人職場新鮮事學習實施計畫」，透過36小時養成訓練，以及60小時工作現場，職場導師指導，讓新進員工快速學習職場作業能力，適應企業文化，成為企業新戰力。

縣府與工業會上午在昭惠實業公司，辦理打造企業新鮮人職場新鮮事學習快樂頌宣傳，縣長翁章梁、議員姜梅紅、詹琬蓁到場，會中分享企業新鮮人工作崗位訓練，執行內容及成果，介紹即將辦理的企業二代經營團隊3天2夜觀摩學習活動。

翁章梁說，嘉縣是新興發展區域，很多企業來嘉，新興區域，需要新興力量與觀點，希望年輕人帶著進步觀點，經營產業，讓嘉義因為他們的存在，變得越來越好！