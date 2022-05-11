台南三冠王步道 月津港公18獲建築園冶獎

台南市鹽水區月津港公18上游步道景觀繼2020年獲得「台灣河溪網」金蘋果獎後，2021年再奪中華民國景觀學會台灣景觀大獎，今年再獲「建築園冶獎」公共建築景觀類別大獎，成為三冠王步道。

月津港公18-3及公18-5水岸步道計畫是都發局的前瞻基礎建設計畫「雙星拱月」計畫之一，透過此段田間綠廊串聯新營、鹽水，沿途經過郊區的田野風光，未來規畫擴大為月津港燈節賞遊範圍，不僅在燈節期間展現風華，更是四季花廊。市長黃偉哲表示，這條私房路線受到園冶獎的肯定，是對市府團隊用心規畫的鼓舞。

都發局局長莊德樑說，鹽水公18是月津港的上游，北岸堤頂設計了環狀單車散步道，公18-3自土庫路南榮科大後門起，公18-5自信義路古月橋起，形成月津上游水岸的環形步道，長2.3公里。

為讓水岸步道型塑不同空間樣貌，沿線種植原生喬木及鄉土常見樹種，營造區段特色氛圍，讓單一廊道景緻風情萬千，不管是季節性、日間或是夜間，都能讓民眾盡情探訪尋蹤。

都發局指出，公18-3及公18-5原是古水道遺址，在鹽水東郊外與新營相隔，水岸步道依著河道，每處樣貌風情不盡相同，沿線設置月津港歷史解說牌，全線考量無障礙動線設置，兼顧自然、教育、休閒等功能，是一條老少咸宜的步道。