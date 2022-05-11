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0206大地震後6年 台南大智市場重建入厝 黃偉哲贈紅包
台南市長黃偉哲今天上午在社會局長陳榮枝陪同下，前往東區大智市場大樓，致贈13戶住戶紅包入厝禮，恭賀新家落成並祝福住戶堅定向前邁進、勇敢迎接新生活，也將悲傷留在過去，藉此回報社會各界的愛心支持。
黃偉哲表示，很榮幸能來參加入厝儀式，大智市場大樓重建工程雖在他的任內完成，要特別感謝賴清德副總統，以及行政院李孟諺秘書長兩位前市長，於任內率領南市府團隊持續努力，在重建的過程中，一步一步整合住戶的意見，一方面抹去住戶心中的陰影，一方面讓0206的善款，得以妥適運用。
黃偉哲感謝國內外各界的愛心援助，台南0206震災已屆滿6年，目前0206各項受災重建工程都陸續完成，台南展現堅毅韌性，雖然在這裡受挫，也在這裡再站起來，這個家比以前更好、更安全也更有品質，
黃偉哲說，南市府對受災戶的照顧相當重視，持續運用善款提供利息優惠、拆屋補助、重建過程的租屋津貼與大樓設計費等多項費用補助，全力協助受地震影響的市民減輕重建負擔。感謝各界愛心捐款與援助，讓台南走過震災，攜手完成重建。
台南市東區大智市場原本共5層樓，1樓為菜市場，其他4層樓是住家，整棟大樓有20年以上屋齡，在0206台南大地震中下陷倒塌，一樓幾乎全部被壓扁，4樓瞬間變成3樓，大樓成危樓，只能拆除重建。歷經近2年的都更過程及2年半的重建時間，於2020年4月終於完成地下2層、地上9層的新建工程，今天入厝。
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