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水上新建納骨塔下月啟用 免排隊群聚公所直播入塔抽籤

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
水上鄉2年前在遷葬的17號公墓，興建現代化生命紀念館，日前工程完工，預定6月18日舉行啟用法會。圖／水上鄉公所提供
水上鄉2年前在遷葬的17號公墓，興建現代化生命紀念館，日前工程完工，預定6月18日舉行啟用法會。圖／水上鄉公所提供

嘉義縣市最大生命園區在水上鄉，但鄉內一直無自己的納骨塔，鄉公所2年前，在雜草叢生遷葬的17號公墓，興建現代化生命紀念館，日前工程完工，預定6月18日舉行啟用法會，已有400多人登記塔位，碰上疫情延燒，避免排隊群聚，上午在公所辦理公開直播抽籤。

嘉義縣市分治前，水上鄉南鄉、忠和村內有嘉市殯儀館、納骨塔、火化場及兩座私有納骨塔，殯葬設施全縣最多，但鄉內無自有納骨塔，鄉民須負擔高價納骨設施。

水上鄉公所向財政部公共造產基金借貸，加上自籌款，共1.85億元，2020年8月15日動土，興建生命園區及紀念館，完工可設置2萬4534個骨灰（骸）櫃位及840個牌位，提供鄉民優惠納骨服務。

公所規畫6月18日吉日吉時舉辦啟用法會，登記贊普逾3千份，設籍鄉民入塔費用，最少1萬5千元到最高20萬元，其他縣市鄉鎮市區居民，入塔費用增加20％，為避免有人炒作塔位牟利，排隊群聚，公所上午在公所臉書，辦理直播抽籤，鄉長劉敬祥抽籤，請律師嚴奇均現場見證，抽結束後公布公所網站及公告欄，通知申請人。

生命園區位在忠和村，面積1010.48平方公尺，總樓地板面積2425.32平方公尺，為一棟三層樓綠建築，採節能環保設計，為改善外界對納骨塔印象，新建園區外觀祥和素雅，充滿追思氛圍，生命園區預計可挹注公所每年3千萬元盈餘。

劉敬祥說，設生命園區歷經墳墓查估、遷葬起掘、興辦及水保計畫等程序，感謝立委蔡易餘、縣府及代表會支持，解決土地、經費問題，歷時6年，終於讓生命園區及紀念館完工。

水上鄉興建現代化生命紀念館完工，預定6月18日舉行啟用法會，已有400多人登記塔位，碰上疫情延燒，避免排隊群聚，上午在公所辦理公開直播抽籤，鄉長劉敬祥抽籤，請律師嚴奇均見證。記者魯永明／翻攝
水上鄉興建現代化生命紀念館完工，預定6月18日舉行啟用法會，已有400多人登記塔位，碰上疫情延燒，避免排隊群聚，上午在公所辦理公開直播抽籤，鄉長劉敬祥抽籤，請律師嚴奇均見證。記者魯永明／翻攝
水上鄉2年前在遷葬的17號公墓，興建現代化生命紀念館，日前工程完工，預定6月18日舉行啟用法會。圖／水上鄉公所提供
水上鄉2年前在遷葬的17號公墓，興建現代化生命紀念館，日前工程完工，預定6月18日舉行啟用法會。圖／水上鄉公所提供
水上鄉興建現代化生命紀念館完工，預定6月18日舉行啟用法會，已有400多人登記塔位，碰上疫情延燒，避免排隊群聚，上午在公所辦理公開直播抽籤，鄉長劉敬祥（中）抽籤，請律師嚴奇均（右）現場見證。記者魯永明／翻攝
水上鄉興建現代化生命紀念館完工，預定6月18日舉行啟用法會，已有400多人登記塔位，碰上疫情延燒，避免排隊群聚，上午在公所辦理公開直播抽籤，鄉長劉敬祥（中）抽籤，請律師嚴奇均（右）現場見證。記者魯永明／翻攝
水上鄉興建現代化生命紀念館完工，預定6月18日舉行啟用法會，已有400多人登記塔位，碰上疫情延燒，避免排隊群聚，上午在公所辦理公開直播抽籤，鄉長劉敬祥（右）抽籤，請律師嚴奇均見證。記者魯永明／翻攝
水上鄉興建現代化生命紀念館完工，預定6月18日舉行啟用法會，已有400多人登記塔位，碰上疫情延燒，避免排隊群聚，上午在公所辦理公開直播抽籤，鄉長劉敬祥（右）抽籤，請律師嚴奇均見證。記者魯永明／翻攝
水上鄉2年前在遷葬的17號公墓，興建現代化生命紀念館，日前工程完工，預定6月18日舉行啟用法會。圖／水上鄉公所提供
水上鄉2年前在遷葬的17號公墓，興建現代化生命紀念館，日前工程完工，預定6月18日舉行啟用法會。圖／水上鄉公所提供

紀念館 法會

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