鐵道局啟動徵收嘉市鐵路高架車站車輛用地

交通部鐵道局辦理嘉義市區鐵路高架化工程，預定2025年底通車，嘉義車站等3座車站3月底動土，但毗鄰水上鄉車輛基地工程，因地主抗議用地及地上物協議價格低，至今未取得用地，鐵道局提高農地價格，共逾8成地主同意，為加速取得用地，本月底依法辦理徵收。

嘉市鐵路高架化工程將車輛基地南移毗鄰水上鄉，徵收粗溪村土地22公頃，大部分農地，百餘名地主組自救會不滿鐵道局協議價購偏低，去年10月7日在太陽館與鐵道局協議會場外抗議，遞交陳情書給鐵道局組長郭晉誠，要求全面重新查估，將每坪農地由平均1萬6千元，提高到3萬元價購。

經鐵道局多次協商，最後以每坪1萬8612元徵收，大多數地主簽同意書，但地上物價格仍以未調漲的嘉義縣地上物查估標準，引起地主不滿，批鐵道局以市價一半一坪7萬多元價格，徵收地上建物，鐵皮廠房1坪約4萬5千元，鐵道局卻以1萬多元徵收，補償費不足重新購地建物。

議員王啟澧、林緗亭批地上物徵收補償，未按照縣府重新調漲的查估價格標準，對地主不利，要求依調漲的新標準補償。縣府地政處說，鐵道局辦理地上物徵收，要依調漲的查估標準。

鐵道局說，土地協議價格委託不動產估價師，依擬徵收地點、市場交易價格鑑價，已逾8成地主同意，地上物查估補償，依去年未調漲查估標準辦理完成，為加速取得用地以利施工，不同意協議價購地主，本月底依法辦理徵收，發放補償費。