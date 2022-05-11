快訊

夫步行遭醉男撞死 護理師妻悲痛：腹中兒來不及見到爸爸

遭求處24年重刑！戴寧詐助理費推給父親 518萬用來繳稅買貓飼料

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網友爆車禍路口監視器都故障 歸仁警：僅1個已報修

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
台南網友爆車禍路口監視器都故障，歸仁警分局澄清說，僅1個故障已報修。記者黃宣翰／翻攝
台南網友爆車禍路口監視器都故障，歸仁警分局澄清說，僅1個故障已報修。記者黃宣翰／翻攝

台南網友在網路PO文指稱，家人昨天在仁德區中正路二段出車禍，要調閱現場監視器，員警竟然回說全都壞掉。歸仁警分局今天澄清說，該路口治安監視系統機組共9支鏡頭，其中有1支鏡頭故障報修中，承辦員警已調閱附近店家監視器畫面，還原車禍經過。

台南市許姓網友在「爆怨公社」臉書社群貼文，家人出車禍要調閱現場監視器，算一算該路口有6支以上的監視器，員警竟然回說全都壞掉。

歸仁警分局副分局長徐百瑄說，這起車禍發生於昨天上午11點，在仁德區中正路二段與仁義五街路口，劉姓駕駛開車在該路口與徐姓機車騎士發生碰撞，雙方都沒有受傷。

徐百瑄表示，該路口治安監視系統機組共9支鏡頭，其中有1支鏡頭故障報修中，雖機組監視器因角度問題，無法完整攝錄當時事故畫面，但承辦員警仍盡心盡力，調閱周遭店家監視器畫面，並提供事故雙方當事人觀看，藉此釐清事故原因。如果當事人此案仍有需協助之處，請逕向警分局洽詢。

台南市仁德區中正路二段與仁義五街路口，昨天發生轎車撞機車意外。記者黃宣翰／翻攝
台南市仁德區中正路二段與仁義五街路口，昨天發生轎車撞機車意外。記者黃宣翰／翻攝

監視器 車禍

延伸閱讀

新埔鎮鄉道邊遭亂丟垃圾惹民怨 警追查涉案車輛

影／報警找車強調「鐵定停這」看完監視器羞愧記憶斷片

桃園警疏忽未注意時效 男闖紅燈免罰

證券骨董商輪流性侵酒醉女 監視器全都錄判10年定讞

相關新聞

疑訂房平台遭駭客入侵 阿里山民宿業者電話接到手軟

嘉義縣阿里山區風景優美，假日總吸引許多遊客慕名而至，但近日卻有民宿業者接獲客人反映，指訂房網站遭駭客入侵，不僅個資被盜，...

台南築角偏隅角落成亮點 要把頹圮老屋化為眷村味

台南築角計畫將許多社區偏隅化為小亮點，進而結合在地微產業為創生平台，柳營查某營文史觀光發展協更利用閒置農地建溫室成為食農...

旱澇無常枯水期降雨豐 仁義潭蘭潭水庫蓄水率逾3成

極端氣候，旱澇無常，去年枯水期，嘉義縣市旱象水情嚴峻，今年枯水期，降雨豐沛，南區水資源局說，各主要水庫蓄水量都高於近5年...

水上新建納骨塔下月啟用 免排隊群聚公所直播入塔抽籤

嘉義縣市最大生命園區在水上鄉，但鄉內一直無自己的納骨塔，鄉公所2年前，在雜草叢生遷葬的17號公墓，興建現代化生命紀念館，...

過戶車輛不知繳多少使用牌照稅及罰鍰? 新妙招e鍵搞定

台南市政府財政稅務局首創網站即時查詢頁面新增「使用牌照稅待繳及預估款項線上查詢」功能，只要持自然人憑證、工商憑證或已註冊...

鐵道局啟動徵收嘉市鐵路高架車站車輛用地

交通部鐵道局辦理嘉義市區鐵路高架化工程，預定2025年底通車，嘉義車站等3座車站3月底動土，但毗鄰水上鄉車輛基地工程，因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。