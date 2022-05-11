網友爆車禍路口監視器都故障 歸仁警：僅1個已報修

台南網友在網路PO文指稱，家人昨天在仁德區中正路二段出車禍，要調閱現場監視器，員警竟然回說全都壞掉。歸仁警分局今天澄清說，該路口治安監視系統機組共9支鏡頭，其中有1支鏡頭故障報修中，承辦員警已調閱附近店家監視器畫面，還原車禍經過。

台南市許姓網友在「爆怨公社」臉書社群貼文，家人出車禍要調閱現場監視器，算一算該路口有6支以上的監視器，員警竟然回說全都壞掉。

歸仁警分局副分局長徐百瑄說，這起車禍發生於昨天上午11點，在仁德區中正路二段與仁義五街路口，劉姓駕駛開車在該路口與徐姓機車騎士發生碰撞，雙方都沒有受傷。