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網友爆車禍路口監視器都故障 歸仁警：僅1個已報修
台南網友在網路PO文指稱，家人昨天在仁德區中正路二段出車禍，要調閱現場監視器，員警竟然回說全都壞掉。歸仁警分局今天澄清說，該路口治安監視系統機組共9支鏡頭，其中有1支鏡頭故障報修中，承辦員警已調閱附近店家監視器畫面，還原車禍經過。
台南市許姓網友在「爆怨公社」臉書社群貼文，家人出車禍要調閱現場監視器，算一算該路口有6支以上的監視器，員警竟然回說全都壞掉。
歸仁警分局副分局長徐百瑄說，這起車禍發生於昨天上午11點，在仁德區中正路二段與仁義五街路口，劉姓駕駛開車在該路口與徐姓機車騎士發生碰撞，雙方都沒有受傷。
徐百瑄表示，該路口治安監視系統機組共9支鏡頭，其中有1支鏡頭故障報修中，雖機組監視器因角度問題，無法完整攝錄當時事故畫面，但承辦員警仍盡心盡力，調閱周遭店家監視器畫面，並提供事故雙方當事人觀看，藉此釐清事故原因。如果當事人此案仍有需協助之處，請逕向警分局洽詢。
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