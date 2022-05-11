農委會增加補助獎勵種飼料玉米 陳吉仲下鄉宣導推動

俄烏戰爭持續，國際海運塞港，造成進口飼料玉米等雜糧價格飆漲，農委會增加補助獎勵農民種飼料玉米，引發外界質疑，要農民去種契作每公斤9元的飼料玉米，為何不種價錢高的食用玉米？黑豆也有70幾元，台灣進口大量雜糧，改種飼料玉米，恐將陷農民在國際農作物「紅海市場」 。

農委會主委陳吉仲日前由嘉義縣立委蔡易餘陪同，到六腳鄉農會與農民座談，說明擴大飼料玉米種植面積，增加糧食安全，確保農民收入，會議達成以下共識，讓農民權益不能受損，包括：

「綠色環境給付計畫」獎勵金不受基期年限制，合法的農地都可以申報種植硬質玉米，每公頃獎勵金6萬元。飼料玉米收購向農民保證收購每公斤9元，即使市價低於9元，也以9元收購，賣出高於9元收益全數回饋農民。

推動飼料玉米生產機具機械化設備補助，農民或農會都可以向農委會申請相關補助。二期耕作比休耕收入多，過去有特殊期耕作限制，目前已經取消特殊耕作限制規定，農民可以自由調配耕地期。申報時間從6月1日到7月31日，洽各公所與鄉鎮市農會。

蔡易餘說，要擴大栽種面積，才能提高農民種植誘因，他積極推動取消基期年限制，讓合法農地都能申請種植，領取獎勵金，期盼讓全台飼料玉米從現在1萬5千公頃，擴增到5萬公頃。