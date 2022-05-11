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台南啟動弱勢防疫 天天為街友量體溫 專人為身障填疫調

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市社會局設置身心障礙者關懷專線。圖／社會局提供
台南市社會局設置身心障礙者關懷專線。圖／社會局提供

台南市加強弱勢族群防疫，日前啟動加強防疫保護措施，連結各區公所、警政、衛政、醫療，優先關懷中高危機的獨居長輩、身心障礙者及街友，市府團隊陸續發送口罩及防疫物資，同時加強關懷服務，全面照護弱勢族群。

市長黃偉哲表示，疫情期間除避免到人潮聚集處，佩戴口罩也能有效降低疫情傳播。為加強對中高危機的獨居長輩、身心障礙者及街友的關懷照顧，優先將口罩分配給行動不便的獨居長者以及身心障礙者，日前已由各區公所將口罩等防疫物資親自送到長輩及身障者家中，同時也關懷生活起居以及宣導市府防疫政策，針對特殊個案，市府也提供代買快篩劑、民生物資等服務。

社會局表示，為協助體弱獨居之身心障礙者，亦由各區公所逐一進行關懷並發放防疫口罩。社會局更特別為因視覺障礙或心智障礙、閱讀困難致無法自主回報疫調之民眾，除以淺顯易懂的文字製作易讀版填報說明供民眾參用外，也設置06-6371211身心障礙者關懷專線，由社會局社工協助以人工方式進行紙本疫調，並提供衛生局進行匡列。

為了優先照顧弱勢，台南也針對低收入戶民眾開闢「綠色通道」，由專業醫護人員為低收民眾免費進行快篩，請民眾佩戴口罩、持身分證及健保卡，於5月10日至15日上午9時至11時，前往新化體育公園、或南區松柏育樂中心、或8時至10時前往營新醫院進行快篩。

社會局指出，協助街友防疫也是弱勢照顧措施重要的一環，除安排每日定點沐浴車，提供街友盥洗並量測體溫，也持續勸導街友施打疫苗，目前第一劑接種率為52.6%，第二劑為46.9％。另外也針對列冊街友備妥快篩試劑，協助有疑慮者進行篩檢，一旦發現確診者立即聯繫衛生局進行隔離治療；若街友需居家隔離，也已備妥床位並結合餐飲業者進行送餐，以確保街友安全健康。

黃偉哲表示，市府為加強防疫措施、照顧弱勢市民，啟動社政及區政系統，除透過37區區公所提供在地弱勢族群關懷訪視外，另外還有社會局12處社福中心可立即提供必要協助，請民眾若發現有急需協助的街友，可主動撥打1999市民專線進行通報。

台南市社政區政系統啟動弱勢關懷。圖／社會局提供
台南市社政區政系統啟動弱勢關懷。圖／社會局提供
台南市社會局為街友量體溫。圖／社會局提供
台南市社會局為街友量體溫。圖／社會局提供

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