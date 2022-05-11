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疑訂房平台遭駭客入侵 阿里山民宿業者電話接到手軟
嘉義縣阿里山區風景優美，假日總吸引許多遊客慕名而至，但近日卻有民宿業者接獲客人反映，指訂房網站遭駭客入侵，不僅個資被盜，對方更要求未入住房客先繳納訂金，業者電話接到手軟，也在官網貼出公告，呼籲房客勿受騙。
石桌地區「阿里山霧很濃」民宿本周將近客滿，但負責人許榮鎮說，兩周前陸續接到有客來電，指有開頭「+886」陌生電話來電，對方聲稱是訂房媒合平台，要求未入住房客先匯款到指定帳戶，房客存疑遂洽電許榮鎮求證。
不僅如此，許榮鎮說，許多老客戶也接到自稱訂房網站電話，稱資料遺失要求提供信用卡帳號以利建檔；或稱超收住宿費、繳費程序有誤，請房客提供信用卡帳號，要退還超額費用。但民宿不接受刷卡，他察覺有異報警。
「阿里山霧很濃」民宿光是近兩周內，就接到近3、400通新舊客戶電話，許榮鎮推測疑似訂房平台端網站遭駭，嫌犯竊取客戶個資，他發現附近也有不少業者受害，因不是被害人，只能去樂野分駐所先備案，並緊急通知訂房網站。
訂房網站回復，會立即派工程師修復，以確保類似情況不會發生，許榮鎮也緊急在官網上貼出公告，呼籲「阿里山霧很濃」民宿會以開頭05市話撥給房客，也不會要求提供信用卡資料或銀行帳號，也勿回撥異常來電或來電者提供號碼。
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