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旱澇無常枯水期降雨豐 仁義潭蘭潭水庫蓄水率逾3成

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
供應嘉義縣市工業及民生用水的仁義潭水庫，枯水期蓄水率還有3成，為延長水庫壽命，水公司第五區管理處將適時抽砂清淤，增加庫底蓄水容量。記者魯永明／攝影
供應嘉義縣市工業及民生用水的仁義潭水庫，枯水期蓄水率還有3成，為延長水庫壽命，水公司第五區管理處將適時抽砂清淤，增加庫底蓄水容量。記者魯永明／攝影

極端氣候，旱澇無常，去年枯水期，嘉義縣市旱象水情嚴峻，今年枯水期，降雨豐沛，南區水資源局說，各主要水庫蓄水量都高於近5年及歷年同期平均值，經評估可正常穩定供應各標的用水至7月底。

南區水資源局表示，供應嘉義縣市工業及民生用水的蘭潭、仁義潭水庫，串聯供水，蓄水量合計1211萬立方公尺，蓄水率35.53%，隨著梅雨到來，降雨增加，蓄水量會再增加，為延長仁義潭水庫壽命，水公司第五區管理處將適時抽砂清淤，增加庫底蓄水容量。

嘉義區每天需水30萬噸民生及工業用水，去年枯水期因應旱象水情嚴峻，水公司管控仁義潭與蘭潭兩水庫1天出水量12至13萬噸，其餘供水量由雲林湖山水庫與台南曾文、烏山頭水庫調撥支援，今年水情佳，不再調撥支援嘉義。

南區水資源局說，嘉義蘭潭、仁義潭水庫蓄水量合計逾3成，台南區曾文-烏山頭水庫2億1425萬立方公尺，蓄水率36.4%，南化水庫5218萬立方公尺，蓄水率58.4%，高雄阿公店水庫496萬立方公尺，蓄水率32.5%，各主要水庫蓄水量都高於近5年及歷年同期平均值。

雖降雨正常偏多，但南水局對水情掌控仍以最謹慎態度看待，全年無休，日日監看，積極採取跨區域水源調度、控管各水源點出水量、加強灌溉節水，以及機動施作人工增雨等作為。

供應嘉義縣市工業及民生用水的仁義潭水庫，枯水期蓄水率還有3成，為延長水庫壽命，水公司第五區管理處將適時抽砂清淤，增加庫底蓄水容量。記者魯永明／攝影
供應嘉義縣市工業及民生用水的仁義潭水庫，枯水期蓄水率還有3成，為延長水庫壽命，水公司第五區管理處將適時抽砂清淤，增加庫底蓄水容量。記者魯永明／攝影
供應嘉義縣市工業及民生用水的仁義潭水庫，枯水期蓄水率還有3成，為延長水庫壽命，水公司第五區管理處將適時抽砂清淤，增加庫底蓄水容量。記者魯永明／攝影
供應嘉義縣市工業及民生用水的仁義潭水庫，枯水期蓄水率還有3成，為延長水庫壽命，水公司第五區管理處將適時抽砂清淤，增加庫底蓄水容量。記者魯永明／攝影

烏山頭水庫 嘉義 蘭潭

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