台南築角偏隅角落成亮點 要把頹圮老屋化為眷村味

台南築角計畫將許多社區偏隅化為小亮點，進而結合在地微產業為創生平台，柳營查某營文史觀光發展協更利用閒置農地建溫室成為食農教室，而後壁頂長社區的「長短樹的秘境花園」都是亮點。今年築角點及隊伍已選出，有社區希望把老屋恢復舊日眷村味道，精彩可期。

都發局表示，今年築角計畫共有11個社區提出築角的點，吸引大專院校學生共230多人、37隊參與競賽，目前已選出11隊，暑假期間進入築角點，和社區合作，打造新亮點，開學前評選出前3名。這11隊學生來自高雄大學、南華、南應大、勤益、正修、淡江、銘傳、逢甲等大學的建築、室內設計、景觀設計相關學系。

其中北區大人社區提出的築角點是角落處的頹圮老屋，因該社區過去是眷村，希望能透過老屋找回眷村的味道，學生及社區居民如何發揮巧思，創造不一樣的眷村，令人期待。

鹽水區月港風華發展協會提出的築角點在糖鐵自行車入口處的廢耕地，希望把常被丟垃圾的閒置空間結合產業，打造為具月津歷史風華，能展現歷史沿革的景點。還有新營南紙社區的築角點也在自行車道旁，東區有後甲社區提出的後甲公園旁閒置空間築角點，都待學生發揮創意與巧思，為社區打造新空間。

都發局表示，除了築角計畫外還有駐村計畫，這是築角計畫的進階版，邀請大專院校老師、建築師、專家當計畫主持人，把築角的面擴大，結合更多資源如產業等，成為活絡社區經濟、文化乃至教育的創生平台。共有7隊執行，其中甫獲社區文化景觀營造類建築園冶獎的後壁頂長社區「長短樹的秘境花園」也入列，期待能有更亮麗且永續的成果。

柳營查某營文史觀光發展協會已經築角多年，累積了豐富的成果，除了利用空地建溫室，成為石農教育的教室，並已結合在地手作、甜點等美食，成為活絡地方的創生小平台。

地景規畫工程科長劉守禮表示，今年參與競爭築角的學生多，難免有遺珠之憾，為鼓勵更多學生參與社區營造，也會安排有意願的學生駐村實習，培力更多人才。