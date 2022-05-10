產婦出血送醫PCR呈陽性 台大雲林高規格剖腹接生雙胞胎

台大雲林分院昨天凌晨順利剖腹接生縣內第1例確診產婦雙胞胎新生兒，副院長劉宏輝說，產程除以最高防疫規格，保護第一線醫護人員，雙胞胎男嬰也得核酸檢測，所幸結果陰性未染疫，產婦今天也以視訊向醫護人員道謝，院內充滿溫馨氣氛。

婦幼醫學中心主任徐明洸說，8日下午一接獲鄰近婦產科診所，有一名因前置胎盤急性出血轉診的產婦，醫療團隊立即待命為她接生，這名31周產婦當時有大量出血，就醫PCR採檢才發現陽性確診。

徐明洸表示，面臨突如其來的緊急狀況，醫護人員臨危不亂，採取高規格防疫措施，麻醉科、婦產科、開刀房醫護共10多人協力接生，參與手術的醫護人員穿著全套防護隔離衣，歷經1個多小時手術，順利完成這項艱鉅任務，9日凌晨1時25分平安完成剖腹產。