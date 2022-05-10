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產婦出血送醫PCR呈陽性 台大雲林高規格剖腹接生雙胞胎

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
台大雲林分院10多名醫護人員協力搶救確診產婦剖腹誕下雙胞胎男嬰。圖／台大雲林分院提供
台大雲林分院10多名醫護人員協力搶救確診產婦剖腹誕下雙胞胎男嬰。圖／台大雲林分院提供

台大雲林分院昨天凌晨順利剖腹接生縣內第1例確診產婦雙胞胎新生兒，副院長劉宏輝說，產程除以最高防疫規格，保護第一線醫護人員，雙胞胎男嬰也得核酸檢測，所幸結果陰性未染疫，產婦今天也以視訊向醫護人員道謝，院內充滿溫馨氣氛。

婦幼醫學中心主任徐明洸說，8日下午一接獲鄰近婦產科診所，有一名因前置胎盤急性出血轉診的產婦，醫療團隊立即待命為她接生，這名31周產婦當時有大量出血，就醫PCR採檢才發現陽性確診。

徐明洸表示，面臨突如其來的緊急狀況，醫護人員臨危不亂，採取高規格防疫措施，麻醉科、婦產科、開刀房醫護共10多人協力接生，參與手術的醫護人員穿著全套防護隔離衣，歷經1個多小時手術，順利完成這項艱鉅任務，9日凌晨1時25分平安完成剖腹產。

雙胞胎男嬰體重分別是1590公克、1480公克，目前生命徵象皆穩定，在加護病房插管治療觀察中，媽媽已轉專責病房隔離休養。劉宏輝說，院方首次面對確診產婦生產，照護團隊肩負重任，在龐大壓力下，經徐明洸、凃怡安及林宜衡多位醫師協力，新生兒急重症照護團隊副主任蔡政憲、小兒科醫師林杏佳等在旁待命支援，共同完成醫療任務，院內上下都被喜悅氣氛感染，開心迎接2名男嬰的誕生。

在台大雲林分院順利產下雙胞胎男嬰的產婦，今天以視訊向醫護人員道謝，院內充滿溫馨氣氛。圖／台大雲林分院提供
在台大雲林分院順利產下雙胞胎男嬰的產婦，今天以視訊向醫護人員道謝，院內充滿溫馨氣氛。圖／台大雲林分院提供

醫護人員 雙胞胎 雲林

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