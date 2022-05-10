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雲林水碓南橋拆除重建 打造18公尺寬闊橋面

聯合報 / 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣水碓南橋橋寬8.6公尺，單向單線道，常有騎機車爭道發生車禍。記者黃于凡／攝影
雲林縣水碓南橋橋寬8.6公尺，單向單線道，常有騎機車爭道發生車禍。記者黃于凡／攝影

雲林縣水碓南橋為古坑通往斗六重要道路，現橋墩裸露、橋梁多處龜裂脫落，且路寬不足，常有汽機車爭道現象，今由副縣長謝淑亞等人到場辦理說明會及第一次公聽會，預計花費2億950萬8,000元，將橋梁拆除，橋面寬度拓寬至18公尺，並抬高橋梁高度，提升道路安全並提高防洪能量，預估工期20個月，今年9月開工。

工務處長汪令堯說，為改善汽機車爭道問題，130公尺長水碓南橋，橋面寬度由8.6公尺拓寬至18公尺；橋面高度抬高至82.93公尺，採弧形工法增加橋梁泄水能力；同時橋墩由9墩改為3墩，入土35公尺耐震抗沖刷，讓石牛溪更通暢。

工務處科長鄭介旗說，施工採半半施工，先將橋梁西側拆除重建，再將東側拆除重建，不影響原道路通行，預計今年9月開工，工期20個月，113年4月完工。

副縣長謝淑亞說，經過40年時代變遷，水碓南橋已老舊不合使用，這次總共改建縣道154乙線650公尺，包含水碓南橋拓寬及抬高、兩側銜接引導拓寬、防汛道路銜接，工程總經費2億950萬8千元。

鄉長沈勝騰說，因水碓南橋寬度不足，單向單線道使自行車、機車及汽車爭道，導致水碓南橋時常發生交通事故，民眾期待擴寬已久，希望盡快完成程序開工。

雲林縣水碓南橋規畫拓寬橋面18公尺，抬升橋面高度82.93公尺，今年9月動工，工期20個月。圖／雲林縣政府提供
雲林縣水碓南橋規畫拓寬橋面18公尺，抬升橋面高度82.93公尺，今年9月動工，工期20個月。圖／雲林縣政府提供

謝淑亞 雲林

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