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「最強館長」二手書店遭竊 他痛心：自己多少也要負責

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
前世貿館長黃金山返鄉開二手書店，但近日卻傳店內大量書籍遭竊。圖／黃金山提供
前世貿館長黃金山返鄉開二手書店，但近日卻傳店內大量書籍遭竊。圖／黃金山提供

前世貿館長黃金山多年前返鄉在嘉縣民雄開二手薪傳書店，但近日卻驚傳書店內700多冊書籍遭竊，警昨晚約10時許逮捕嫌犯魏姓女子，她供稱當時精神恍惚才會挑書店下手。警方依竊盜罪嫌移送法辦。

黃金山痛心說，犯罪不是天性，是社會造成，「自己多少也要負點責任」，原要替嫌犯求情，但見對方絲毫無悔意，只得交由司法單位介入。

黃金山多年前返鄉，經營薪傳二手書店，開設免費一對一課輔課程，輔導弱勢學童精進學業。

黃金山說，班內課輔老師昨天傍晚要幫學生上課時，發現櫃內書籍凌亂，地板上也有許多數本散落一地，調閱監視器發現，有名年約50歲婦人前天清晨5點半左右，進入書店內不斷將書搬出。

清查後損失約幾百本書，且黃金山說，婦人專挑國畫、油畫類畫冊，還有些文學、哲學類書籍，研判是因為這些類書單價較高，轉手賣出可獲利不少，明顯不是因愛讀書而偷書。

經營書店11年來首次遭竊，黃金山說，如今讀書風氣不盛行，他鼓勵民眾讀書，若愛書甚至可以送給他，但不鼓勵犯罪行為。民雄所員警昨晚約10點33分在書店捕獲故技重施的嫌犯，黃金山到派出所甚至還幫婦人求情。

黃金山說，犯罪不是天性、本質，是社會造成的，「自己多少也要負點責任」，書被偷當下沒有報警，只貼出尋人啟事，也盼望收謹惕之效。但婦人態度惡劣，據轉述，當時婦人不僅口出惡言，還一副「只要我喜歡有什麼不可以」的態度，讓他直搖頭，只能交由司法處置。

薪傳二手書店管藏約10萬冊，未來這張「尋人啟事」仍會高懸書店門口，希望謹惕宵小不要有非分之想。黃金山說，歡迎大家來看書，家境有困難者有可以跟他說，他會免費送書，但也請把書留給有需要者，讓社會風氣更好。

前世貿館長黃金山返鄉開二手書店，但近日卻傳店內大量書籍遭竊。圖／黃金山提供
前世貿館長黃金山返鄉開二手書店，但近日卻傳店內大量書籍遭竊。圖／黃金山提供
前世貿館長黃金山返鄉開二手書店，但近日卻傳店內大量書籍遭竊，他也貼出尋人啟事，希望早日揪出竊賊。圖／黃金山提供
前世貿館長黃金山返鄉開二手書店，但近日卻傳店內大量書籍遭竊，他也貼出尋人啟事，希望早日揪出竊賊。圖／黃金山提供
前世貿館長黃金山返鄉開二手書店，但近日卻傳店內大量書籍遭竊。圖／黃金山提供
前世貿館長黃金山返鄉開二手書店，但近日卻傳店內大量書籍遭竊。圖／黃金山提供

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