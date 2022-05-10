疫情升溫南市防疫計程車六都最少 綠議員要求盡速增加

本土確診人數爆增，防疫計程車需求量大，台南市的防疫計程車輛數卻是六都倒數第一。市議員呂維胤要求市府應盡速籌組增加防疫計程車，確保有急迫需要的民眾都可以搭乘，讓防疫工作能順利進行。

呂維胤指出，根據資料統計，六都防疫計程車輛數分別為：台北市279輛、新北市160輛、桃園市610輛、台中市50輛、台南市34輛、高雄市96輛。台南市防疫計程車輛數敬陪末座，為六都倒數第一！

呂維胤說，目前本土疫情嚴峻，除了辛勞的第一線醫護人員外，協助衛生局載送指定對象的防疫計程車，不僅是市府防疫任務中非常重要的一部分，也是居家隔離、居家檢疫及居家照護者返家或外出採檢時所需的交通方式。

呂維胤表示，在國內確診人數不斷攀升的情況下，居家隔離、檢疫者及照護者大幅增加，防疫計程車數量已明顯嚴重不足，恐導致有急迫需要採檢或就醫的民眾無車可搭。要求市府應盡速增加防疫計程車輛數，分擔辛苦的防疫計程車司機工作量，提供更多有迫切接送需求的民眾使用，讓市府防疫工作能順利進行，一同努力控制疫情。